СБУ та Нацполіція викрили ще 5 диверсантів російських спецслужб
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ та Нацполіція викрили ще 5 диверсантів російських спецслужб

СБУ
СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили ще п’ятьох громадян, які на замовлення росіян вчиняли диверсії в Запорізькій, Київській, Тернопільській і Харківській областях.

Головні тези:

  • Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали 5 диверсантів російських спецслужб.
  • Диверсанти планували виконати акти диверсії в різних областях України, в тому числі у Запоріжжі, Києві, Тернополі та Харкові.
  • У зловмисників під час обшуків були вилучені докази співпраці з країною-агресором, російською Федерацією.

Правоохоронці затримали 5 російських диверсантів

Зокрема у Запоріжжі затримали 36-річного місцевого жителя, який підпалив три військові позашляховики, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному напрямку фронту. Він мав знищити ще й мультівен, який захисники України використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

У Київській області на гарячому затримали жителя столиці, який готував сходження з рейок вантажного поїзда. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області - двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця Збройних сил України.

У Харкові затримали раніше засуджену за легкі тілесні ушкодження, яка на замовлення росіян спалила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

Встановлено, що всі фігуранти були завербовані через телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

Правоохоронці провели в затриманих обшуки. У результаті вилучили докази співпраці з країною-агресором.

Зловмисникам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

  • ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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