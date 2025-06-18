СБУ та Нацполіція викрили ще 5 диверсантів російських спецслужб

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили ще п’ятьох громадян, які на замовлення росіян вчиняли диверсії в Запорізькій, Київській, Тернопільській і Харківській областях.

Правоохоронці затримали 5 російських диверсантів

Зокрема у Запоріжжі затримали 36-річного місцевого жителя, який підпалив три військові позашляховики, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному напрямку фронту. Він мав знищити ще й мультівен, який захисники України використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

У Київській області на гарячому затримали жителя столиці, який готував сходження з рейок вантажного поїзда. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області - двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця Збройних сил України.

У Харкові затримали раніше засуджену за легкі тілесні ушкодження, яка на замовлення росіян спалила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці. Поширити

Встановлено, що всі фігуранти були завербовані через телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

Правоохоронці провели в затриманих обшуки. У результаті вилучили докази співпраці з країною-агресором.

Зловмисникам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.