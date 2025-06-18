СБУ та Нацполіція викрили ще 5 диверсантів російських спецслужб

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили ще п’ятьох громадян, які на замовлення росіян вчиняли диверсії в Запорізькій, Київській, Тернопільській і Харківській областях.
Головні тези:
- Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали 5 диверсантів російських спецслужб.
- Диверсанти планували виконати акти диверсії в різних областях України, в тому числі у Запоріжжі, Києві, Тернополі та Харкові.
- У зловмисників під час обшуків були вилучені докази співпраці з країною-агресором, російською Федерацією.
Правоохоронці затримали 5 російських диверсантів
Зокрема у Запоріжжі затримали 36-річного місцевого жителя, який підпалив три військові позашляховики, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному напрямку фронту. Він мав знищити ще й мультівен, який захисники України використовували для перевезення бойового спорядження на передову.
У Київській області на гарячому затримали жителя столиці, який готував сходження з рейок вантажного поїзда. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.
У Тернопільській області - двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця Збройних сил України.
Встановлено, що всі фігуранти були завербовані через телеграм-канали з пошуку «легких грошей».
Правоохоронці провели в затриманих обшуки. У результаті вилучили докази співпраці з країною-агресором.
Зловмисникам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 113 – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;
ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.
Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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