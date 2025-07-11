СБУ та ОГП зібрали доказову базу на сина Патрушева — про що йдеться

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора повідомили про заочну підозру сину “сірого кардинала” Кремля Миколи Патрушева. Мовиться про Дмитра Патрушева — заступника голови уряду Росії, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України.

Дмитро Патрушев наживається на викраденому українському зерні

Як вдалося дізнатися СБУ та ОГП, за період повномасштабної війни під керівництвом Патрушева-молодшого з України до Росії понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.

У межах розслідування був підтверджений факт колосального розгарбування росіянами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував “тіньовим флотом” рф до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару, — наголошує СБУ. Поширити

Служба безпеки України звертає увагу на те, що Дмитро Патрушев є сином “сірого кардинала” Кремля Миколи Патрушева.

Останній, як відомо, не лише є “правою рукою” російського диктатора Володимира Путіна, а й протягом десятиліть очолював спочатку ФСБ РФ, а потім Раду безпеки Росії. Наразі він є безпосереднім помічником нелегітимного глави Кремля.

За наявними даними, саме Патрушев-”старший” пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства росії і згодом — заступника голови російського уряду. Поширити

Враховуючи той факт, що Дмитро Патрушев знаходиться на території Росії, розпочалися комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.