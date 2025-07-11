СБУ и ОГП собрали доказательную базу на сына Патрушева — о чем идет речь

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении сыну "серого кардинала" Кремля Николая Патрушева. Дмитрий Патрушев — заместитель главы правительства России, который организовал массовый вызов зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Дмитрий Патрушев наживается на похищенном украинском зерне

Как удалось узнать СБУ и ОГП, за период полномасштабной войны под руководством Патрушева-младшего из Украины в Россию более 4 млн. тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд. гривен.

В рамках расследования был подтвержден факт колоссального разграбления россиянами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" России в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара, — отмечает СБУ. Поделиться

Служба безопасности Украины обращает внимание на то, что Дмитрий Патрушев является сыном серого кардинала Кремля Николая Патрушева.

Последний, как известно, не только является "правой рукой" российского диктатора Владимира Путина, но и в течение десятилетий возглавлял сначала ФСБ РФ, а затем Совет безопасности России. Сейчас он является непосредственным помощником нелегитимного главы Кремля.

По имеющимся данным, именно Патрушев-старший пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии — заместителя главы российского правительства. Поделиться

Учитывая тот факт, что Дмитрий Патрушев находится на территории России, начались комплексные меры по привлечению его к ответственности.