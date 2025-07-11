СБУ и ОГП собрали доказательную базу на сына Патрушева — о чем идет речь

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении сыну "серого кардинала" Кремля Николая Патрушева. Дмитрий Патрушев — заместитель главы правительства России, который организовал массовый вызов зерна с временно оккупированных территорий Украины.
Главные тезисы
- Преступнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
- Продолжаются комплексные меры по привлечению Патрушева к ответственности.
Дмитрий Патрушев наживается на похищенном украинском зерне
Как удалось узнать СБУ и ОГП, за период полномасштабной войны под руководством Патрушева-младшего из Украины в Россию более 4 млн. тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд. гривен.
В рамках расследования был подтвержден факт колоссального разграбления россиянами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Служба безопасности Украины обращает внимание на то, что Дмитрий Патрушев является сыном серого кардинала Кремля Николая Патрушева.
Последний, как известно, не только является "правой рукой" российского диктатора Владимира Путина, но и в течение десятилетий возглавлял сначала ФСБ РФ, а затем Совет безопасности России. Сейчас он является непосредственным помощником нелегитимного главы Кремля.
Учитывая тот факт, что Дмитрий Патрушев находится на территории России, начались комплексные меры по привлечению его к ответственности.
Преступнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
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