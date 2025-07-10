У Голосіївському районі Києва невідомий застрелив полковника СБУ
Категорія
Події
Дата публікації

У Голосіївському районі Києва невідомий застрелив полковника СБУ

Київ
Джерело:  24 канал

У Києві відкрили кримінальне провадження за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста. Трагічна подія сталася вранці 10 липня.

Головні тези:

  • Полковника СБУ застрелили в Голосіївському районі Києва, що викликало відкриття кримінального провадження.
  • Служба безпеки та Національна поліція активно займаються розслідуванням і встановленням винних у цьому злочині.
  • Покійним є полковник СБУ Іван Воронич, який отримав численні проникаючі вогнепальні поранення.

У Києві застрелили полковника СБУ

У пресслужбі Служби безпеки України розповіли деякі деталі розслідування злочину.

Наразі відомо, що Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Станом на зараз імені загиблого не називають.

Триває досудове розслідування за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

У Голосіївському районі Києва 10 липня сталась стрілянина у дворі багатоповерхового будинку. Внаслідок цього загинув чоловік.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням, — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події встановлюються.

За даними джерела УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.

Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.

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