Вбивство активіста Ганула. Підозрюваному обрали запобіжний захід

16 березня підозрюваному у вбивстві українського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.
Головні тези:
- Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення в разі доведення його вини.
- Затриманий є військовослужбовцем, був командиром механізованого взводу військової частини.
Як рухається справа Ганула
Національна поліція України звертає увагу на те, що суд задовольнив клопотання слідчих — фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.
Що важливо розуміти, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
На питання судді затриманий сказав, що проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ.
Також відомо, що підозрюваний був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Був мобілізований.
Нагадаємо, що Дем'ян Вадимович Ганул — український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.
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