Вбивство активіста Ганула. Підозрюваному обрали запобіжний захід
Категорія
Україна
Дата публікації

Вбивство активіста Ганула. Підозрюваному обрали запобіжний захід

Національна поліція України
Як рухається справа Ганула

16 березня підозрюваному у вбивстві українського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Головні тези:

  • Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення в разі доведення його вини.
  • Затриманий є військовослужбовцем, був командиром механізованого взводу військової частини.

Як рухається справа Ганула

Національна поліція України звертає увагу на те, що суд задовольнив клопотання слідчих — фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ — в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Що важливо розуміти, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

На питання судді затриманий сказав, що проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ.

Також відомо, що підозрюваний був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Був мобілізований.

Нагадаємо, що Дем'ян Вадимович Ганул  — український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

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