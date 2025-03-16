Вбивство активіста Ганула. Підозрюваному обрали запобіжний захід

16 березня підозрюваному у вбивстві українського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Як рухається справа Ганула

Національна поліція України звертає увагу на те, що суд задовольнив клопотання слідчих — фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ — в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Поширити

Що важливо розуміти, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

На питання судді затриманий сказав, що проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ.

Також відомо, що підозрюваний був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Був мобілізований.