В Одесі вбили активіста Дем’яна Ганула — йому погрожували росіяни

Вранці 14 березня невідомий розстріляв в Одесі відомого українського активіста Дем'яна Ганула. Убивцю затримати поки не вдалося, він втік з місця злочину.

Що відомо про вбивство активіста Дем’яна Ганула

Факт розстрілу офіційно підтвердила Національна поліція України.

Як стверджує пресслужба відомства, повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста, надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30.

Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Поширити

Окрім того, вказано, що вживаються заходи щодо затримання вбивці. Подробиці обіцяють повідомити згодом.

Глава МВС Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування розкриття цього вбивства.

Що важливо розуміти, Дем'ян Вадимович Ганул — український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014-2016).

Ще в липні минулого року він попросив СБУ забезпечити йому захист, оскільки почав отримувати погрози.

Окрім того, відомо, що російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ.

Що важливо знати про рішення ЄСПЛ щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі

Нещодавно у мережі почали активно ширитися заголовки про те, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення, у якому визнав державу Україна винною у порушенні прав людини під час подій 2 травня 2014 року в Одесі - це брехня.

Насправді ЄСПЛ встановив невиконання позитивних обов’язків держави й неефективність проведеного розслідування.

Окрім того, суд вказав досить широкий контекст щодо участі російської влади у дестабілізації ситуації - на державу Україну відповідальності за смерть 47 людей не покладено.

Фактично ЄСПЛ звинувачує у халатності місцеву міліцію, ДСНС і міську владу.