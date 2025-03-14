В Одессе убили активиста Демьяна Ганула — ему угрожали россияне

Утром 14 марта неизвестный расстрелял в Одессе известного украинского активиста Демьяна Ганула. Убийцу задержать пока не удалось, он скрылся с места преступления.

Что известно об убийстве активиста Демьяна Ганула

Факт расстрела официально подтвердила Национальная полиция Украины.

Как утверждает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города, поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30.

Стрелец с места преступления скрылся. Потерпевший погиб. Все обстоятельства совершенного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Поделиться

Кроме того, указано, что принимаются меры по задержанию убийцы. Подробности обещают сообщить впоследствии.

Глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль расследование раскрытия этого убийства.

Что важно понимать, Демьян Вадимович Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блоггер, зоо и экозащитник, основатель и руководитель ОО «Уличный фронт», участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Экс-глава силового блока Правого Сектора в Одессе (2014-2016).

Еще в июле прошлого года он попросил СБУ обеспечить ему защиту, поскольку начал получать угрозы.

Кроме того, известно, что российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

В Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ.

Что важно знать о решении ЕСПЧ касательно событий 2 мая 2014 года в Одессе

Недавно в сети начали активно распространяться заголовки о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, в котором признал государство Украина виновным в нарушении прав человека во время событий 2 мая 2014 года в Одессе – это ложь.

На самом деле, ЕСПЧ установил невыполнение положительных обязанностей государства и неэффективность проведенного расследования.

Кроме того, суд указал достаточно широкий контекст об участии российских властей в дестабилизации ситуации - на государство Украину ответственности за смерть 47 человек не возложено.

Фактически ЕСПЧ обвиняет в халатности местную милицию, ГСЧС и городские власти.