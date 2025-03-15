Вбивство активіста Ганула. Поліція розглядає 3 основні версії

15 березня заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов офіційно підтвердив, що наразі окрім двох, про які повідомлялося напередодні, третьою можливою версією вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула може бути особиста неприязнь.
Головні тези:
- Поліція також не відкидає версію з “російським слідом”.
- Дем’ян Ганул був відомим українським громадським діячем та активістом, а також багато разів заявляв, що йому погрожували.
Поліція розповіла про хід розслідування
За словами Андрія Нєбитова, наразі у центрі уваги поліції — три основні версії.
Окрім того, Андрій Нєбитов офіційно підтвердив, що також розглядається версія з "російським слідом", адже ні для кого не секрет, що Ганул був відомим проукраїнським активістом.
Дем'ян Вадимович Ганул — український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014-2016).
Що важливо розуміти, влітку 2025 року він попросив СБУ забезпечити йому захист, оскільки почав отримувати погрози.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-