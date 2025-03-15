Убийство активиста Ганула. Полиция рассматривает 3 основные версии
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство активиста Ганула. Полиция рассматривает 3 основные версии

Ганул
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

15 марта заместитель председателя Нацполиции Украины Андрей Небитов официально подтвердил, что в настоящее время, кроме двух, о которых сообщалось накануне, третьей возможной версией убийства одесского активиста Демьяна Ганула может быть личная неприязнь.

Главные тезисы

  • Полиция также не исключает версию с "российским следом".
  • Демьян Ганул был известным украинским общественным деятелем и активистом, а также много раз заявлял, что ему угрожали.

Полиция рассказала о ходе расследования

По словам Андрея Небитова, сейчас в центре внимания полиции три основные версии.

Прежде всего, это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, что совершено это убийство из-за личной неприязни, — отметил заместитель председателя Нацполиции Украины.

Кроме того, Андрей Небитов официально подтвердил, что рассматривается версия с "российским следом", ведь ни для кого не секрет, что Ганул был известным проукраинским активистом.

Демьян Вадимович Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО «Уличный фронт», участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Экс-глава силового блока Правого Сектора в Одессе (2014-2016).

Что важно понимать, летом 2025 он попросил СБУ обеспечить ему защиту, поскольку начал получать угрозы.

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