Убийство активиста Ганула. Полиция рассматривает 3 основные версии

15 марта заместитель председателя Нацполиции Украины Андрей Небитов официально подтвердил, что в настоящее время, кроме двух, о которых сообщалось накануне, третьей возможной версией убийства одесского активиста Демьяна Ганула может быть личная неприязнь.
Главные тезисы
- Полиция также не исключает версию с "российским следом".
- Демьян Ганул был известным украинским общественным деятелем и активистом, а также много раз заявлял, что ему угрожали.
Полиция рассказала о ходе расследования
По словам Андрея Небитова, сейчас в центре внимания полиции три основные версии.
Кроме того, Андрей Небитов официально подтвердил, что рассматривается версия с "российским следом", ведь ни для кого не секрет, что Ганул был известным проукраинским активистом.
Демьян Вадимович Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО «Уличный фронт», участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Экс-глава силового блока Правого Сектора в Одессе (2014-2016).
Что важно понимать, летом 2025 он попросил СБУ обеспечить ему защиту, поскольку начал получать угрозы.
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