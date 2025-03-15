Убийство активиста Ганула. Полиция рассматривает 3 основные версии

15 марта заместитель председателя Нацполиции Украины Андрей Небитов официально подтвердил, что в настоящее время, кроме двух, о которых сообщалось накануне, третьей возможной версией убийства одесского активиста Демьяна Ганула может быть личная неприязнь.

Полиция рассказала о ходе расследования

По словам Андрея Небитова, сейчас в центре внимания полиции три основные версии.

Прежде всего, это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, что совершено это убийство из-за личной неприязни, — отметил заместитель председателя Нацполиции Украины. Поделиться

Кроме того, Андрей Небитов официально подтвердил, что рассматривается версия с "российским следом", ведь ни для кого не секрет, что Ганул был известным проукраинским активистом.

Демьян Вадимович Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО «Уличный фронт», участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Экс-глава силового блока Правого Сектора в Одессе (2014-2016).

Что важно понимать, летом 2025 он попросил СБУ обеспечить ему защиту, поскольку начал получать угрозы.