Убийство активиста Ганула. Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в преступлении
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство активиста Ганула. Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в преступлении

Игорь Клименко
Подозреваемый
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Полиция Одессы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Было также найдено оружие, которым, вероятно, совершено преступление.

Главные тезисы

  • Полиция Одессы задержала подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула и нашла оружие, возможно использованное в преступлении.
  • Глава МВД Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого и заявил, что расследование дела находится под его личным контролем.
  • Убийство Ганула вызвало общественное возмущение.

Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в убийстве Ганула

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр МВД

Он поблагодарил всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка.

А также заявил, что подробности от полиции будут впоследствии.

Напомним, что сегодня утром в центре Одессы был застрелен мужчина. Сначала полиция не называла имени погибшего, однако потом стало известно, что речь идет об активисте Демьяне Гануле.

Как рассказали правоохранители, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30. Убийца скрылся с места преступления.

Затем Клименко заявил, что взял под личный контроль расследование дела, а Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля.

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