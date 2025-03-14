Убийство активиста Ганула. Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в преступлении

Полиция Одессы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Было также найдено оружие, которым, вероятно, совершено преступление.

Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в убийстве Ганула

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление. Игорь Клименко Министр МВД

Он поблагодарил всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка.

А также заявил, что подробности от полиции будут впоследствии.

Напомним, что сегодня утром в центре Одессы был застрелен мужчина. Сначала полиция не называла имени погибшего, однако потом стало известно, что речь идет об активисте Демьяне Гануле.

Как рассказали правоохранители, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30. Убийца скрылся с места преступления. Поделиться

Затем Клименко заявил, что взял под личный контроль расследование дела, а Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля.