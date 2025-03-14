Убийство активиста Ганула. Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в преступлении

Полиция Одессы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Было также найдено оружие, которым, вероятно, совершено преступление.
Главные тезисы
- Полиция Одессы задержала подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула и нашла оружие, возможно использованное в преступлении.
- Глава МВД Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого и заявил, что расследование дела находится под его личным контролем.
- Убийство Ганула вызвало общественное возмущение.
Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в убийстве Ганула
Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.
Он поблагодарил всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка.
А также заявил, что подробности от полиции будут впоследствии.
Напомним, что сегодня утром в центре Одессы был застрелен мужчина. Сначала полиция не называла имени погибшего, однако потом стало известно, что речь идет об активисте Демьяне Гануле.
Затем Клименко заявил, что взял под личный контроль расследование дела, а Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля.
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