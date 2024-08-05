Убийство Фарион. Львовский суд рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого Зинченко

5 августа во Львове рассмотрели апелляцию на меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.

Подозреваемый в убийстве Фарион остался под стражей

В 15:05 во Львовском апелляционном суде приступили к рассмотрению апелляции относительно меры пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко.

Коллегия судей постановила постановление следователя оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника Вячеслава Зинченко без удовлетворения.

Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому, которое находится под стражей без права на залог. Защита призвал суд изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест по месту жительства с ношением электронного средства защиты. Ведь, по его мнению, нет прямых доказательств причастности Зинченко к совершению преступления, в частности свидетельские показания не подтверждают его вину.

В суде также присутствовал отец обвиняемого.

Прокуроры отрицали апелляционную жалобу в полном объеме. Они обосновали это тем, что подозреваемый, готовясь к преступлению, проводил маскировку. Кроме того, он проживает в Днепре, а следственные действия будут проводиться во Львове, проследить его действия во время дороги будет невозможно. Поделиться

Также прокурор Дмитрий Петлированный отметил, что подозреваемый может уничтожить средства совершения преступления и оказывать давление на свидетелей.

Убийство Фарион и задержание подозреваемого

25 июля в Днепре правоохранители задержали парня, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Выяснилось, что задержанному 18 лет, а его имя — Вячеслав Зинченко. Он житель Днепра.

26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Зинченко. Тогда он был взят под стражу сроком на два месяца без права внесения залога. Сам он вину в суде не признал.

31 июля сторона защиты подала апелляцию на определение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

19 июля стало известно о стрельбе в городе Львов. Впоследствии выяснилось, что неизвестные стреляли в Ирину Фарион недалеко от ее дома. Женщина была сразу госпитализирована в больницу и прооперирована. Поделиться

Однако позже врачи сообщили, что сердце Фарион не выдержало и умерло после операции.