Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины — видео
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Украина
Дата публикации

Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины — видео

Зинченко
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Источник:  Суспільне

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима сообщил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда по мере пресечения. Сам же подозреваемый в общении с журналистами сказал, что не считает себя виновным.

Главные тезисы

  • Подозреваемый в убийстве Фарион не признал вину и отказался считать себя виновным.
  • Адвокат подозреваемого предлагает более мягкую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.
  • Подозреваемому избрана мера пресечения по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), предусматривающая от 7 до 15 лет лишения свободы.
  • Подозреваемый также высказал отрицательное отношение к российскому президенту Путину и отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям.

Подозреваемый в убийстве Фарион Зинченко не признал свою вину

Во время заседания адвокат попросил суд о более мягкой мере пресечения, а именно — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства защиты. Аргументировал это тем, что "еще не проведена ни одна экспертиза, которая идентифицировала бы моего подзащитного с тем лицом, которое видела вся страна на фотоснимках, — сказал Сулима.

Судья на открытом судебном заседании обнародовал имя подозреваемого — это Вячеслав Зинченко.

Подозреваемый в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион не признал своей вины после того, как суд избрал ему меру пресечения.

Парень в ответ на вопросы журналистов заявил, что "не знает", как относится к бывшей народной депутатке Ирине Фарион.

Также он добавил, что "ничего не делал" с убитым общественным деятелем.

При этом 18-летний парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, поскольку он якобы "не готов публично выражать свои мнения по этому вопросу".

Журналисты попросили подозреваемого прокомментировать его отношение к России.

Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину — ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально отрицательно.

Также парень рассказал, что он "заказывал похожие очки и панамку, изображенные на фото подозреваемого".

Во львовском суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Об этом из зала суда сообщила корреспондентка Общественного.

18-летнему подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток.

Ранее юноше сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Дело рассматривает судья Олег Юркив.

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