Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины — видео

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима сообщил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда по мере пресечения. Сам же подозреваемый в общении с журналистами сказал, что не считает себя виновным.
Главные тезисы
- Подозреваемый в убийстве Фарион не признал вину и отказался считать себя виновным.
- Адвокат подозреваемого предлагает более мягкую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.
- Подозреваемому избрана мера пресечения по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), предусматривающая от 7 до 15 лет лишения свободы.
- Подозреваемый также высказал отрицательное отношение к российскому президенту Путину и отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям.
Подозреваемый в убийстве Фарион Зинченко не признал свою вину
Судья на открытом судебном заседании обнародовал имя подозреваемого — это Вячеслав Зинченко.
Подозреваемый в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион не признал своей вины после того, как суд избрал ему меру пресечения.
Также он добавил, что "ничего не делал" с убитым общественным деятелем.
При этом 18-летний парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, поскольку он якобы "не готов публично выражать свои мнения по этому вопросу".
Журналисты попросили подозреваемого прокомментировать его отношение к России.
Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину — ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально отрицательно.
Также парень рассказал, что он "заказывал похожие очки и панамку, изображенные на фото подозреваемого".
Во львовском суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион
Об этом из зала суда сообщила корреспондентка Общественного.
18-летнему подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток.
Ранее юноше сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Дело рассматривает судья Олег Юркив.
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