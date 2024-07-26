Убийство Фарион. Суд избрал подозреваемому меру пресечения

В Галицком суде города Львова избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Это заключение под стражей без права внесения залога.
Главные тезисы
- В Галицком суде Львова избрана мера пресечения для 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.
- Подозреваемый останется под стражей без права залога на 60 дней, ведется расследование мотивов преступления.
- Имеются доказательства участия задержанного в убийстве, однако следствие рассматривает его как исполнителя.
- Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как преднамеренное убийство, по законам Украины стрельцу грозит лишение свободы до 15 лет.
Во львовском суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион
Об этом из зала суда сообщила корреспондентка Общественного.
18-летнему подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток.
Дело рассматривает судья Олег Юркив.
Что известно об убийстве Ирины Фарион
19 июля, около 19:30, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома, после чего скрылся.
Около 20:00 Ирину Фарион госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы. Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец рассказала, что Ирине Фарион провели операцию. Медикиня добавила, что состояние критическое: глубокая мозговая кома.
В 23:33 руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова сообщила, что спасти Ирину Фарион не удалось.
Следствие рассматривает несколько мотивов убийства, включая общественную/политическую деятельность и личную неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "русский след".
Правоохранители объявили в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Он худощавого телосложения, ростом примерно — 170-180 см. В полиции обнародовали фото и видео с разыскиваемым.
25 июля в Днепре задержан 18-летний парень по подозрению в убийстве профессора Львовской политехники и экснардепки Ирины Фарион.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в Ирину Фарион. Следствие считает, что стрелок — только исполнитель.
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