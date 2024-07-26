Убийство Фарион. Суд избрал подозреваемому меру пресечения

В Галицком суде города Львова избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Это заключение под стражей без права внесения залога.

Во львовском суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Об этом из зала суда сообщила корреспондентка Общественного.

18-летнему подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток.

Подозреваемый в убийстве Фарион

Дело рассматривает судья Олег Юркив.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

19 июля, около 19:30, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома, после чего скрылся.

Около 20:00 Ирину Фарион госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы. Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец рассказала, что Ирине Фарион провели операцию. Медикиня добавила, что состояние критическое: глубокая мозговая кома.

В 23:33 руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова сообщила, что спасти Ирину Фарион не удалось.

Нападение на Ирину Фарион квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрельцу грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Поделиться

Следствие рассматривает несколько мотивов убийства, включая общественную/политическую деятельность и личную неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "русский след".

Правоохранители объявили в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Он худощавого телосложения, ростом примерно — 170-180 см. В полиции обнародовали фото и видео с разыскиваемым.

25 июля в Днепре задержан 18-летний парень по подозрению в убийстве профессора Львовской политехники и экснардепки Ирины Фарион.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в Ирину Фарион. Следствие считает, что стрелок — только исполнитель.