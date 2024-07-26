Убийство Фарион. Глава МВД назвал еще одну потенциальную жертву подозреваемого

Глава Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что потенциальной целью подозреваемого в убийстве Ирины Фарион также мог стать нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
Главные тезисы
- Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион рассматривал разных потенциальных жертв для покушения, однако МВД пока не разглашает весь список.
- Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению и личную неприязнь к Ирине Фарион.
- Подозреваемого привезли в суд, где должны избрать меру пресечения. В зале присутствует дочь погибшей Ирины Фарион.
Нападающий рассматривал разных жертв для совершения покушения
У министра спросили, почему целью покушения стала именно Ирина Фарион.
По словам главы МВД, данные из телефона подозреваемого свидетельствуют о том, что он искал в сети информацию не только об убитой, а рассматривал и других потенциальных жертв, и назвал одну фамилию.
Что важно понимать, сейчас правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепки и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личной неприязни.
Более того, указано, что в телефоне подозреваемого также была найдена электронная книга "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
Подозреваемый мог готовиться к еще одному преступлению
Указано, что в истории поиска задержанного были фамилии других политиков, депутатов, график заседания облсовета.
По словам правоохранителей, эту информацию подозреваемый искал уже после возвращения в Днепр. Вполне возможно, он мог готовиться к еще одному преступлению.
26 июля подозреваемого в убийстве Ирины Фарион привезли в Галицкий районный суд Львова, где должны избрать меру пресечения.
Кроме того, сообщается, что в зале находится дочь погибшей — София Семчишин.
Суд объявил перерыв в рассмотрении дела об убийстве Ирины Фарион ориентировочно до 16:00.
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