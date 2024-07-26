Убийство Фарион. Глава МВД назвал еще одну потенциальную жертву подозреваемого
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство Фарион. Глава МВД назвал еще одну потенциальную жертву подозреваемого

МВД Украины
Клименко
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Глава Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что потенциальной целью подозреваемого в убийстве Ирины Фарион также мог стать нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Главные тезисы

  • Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион рассматривал разных потенциальных жертв для покушения, однако МВД пока не разглашает весь список.
  • Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению и личную неприязнь к Ирине Фарион.
  • Подозреваемого привезли в суд, где должны избрать меру пресечения. В зале присутствует дочь погибшей Ирины Фарион.

Нападающий рассматривал разных жертв для совершения покушения

У министра спросили, почему целью покушения стала именно Ирина Фарион.

По словам главы МВД, данные из телефона подозреваемого свидетельствуют о том, что он искал в сети информацию не только об убитой, а рассматривал и других потенциальных жертв, и назвал одну фамилию.

Я думаю, что она (Фарион — ред.) была самой беззащитной среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку. Могу одну фамилию вам открыть… Следующим в списке, кого он смотрел, был Макс Бужанский, обо всех остальных я промолчу.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

Что важно понимать, сейчас правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепки и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личной неприязни.

Более того, указано, что в телефоне подозреваемого также была найдена электронная книга "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

Підозрюваний міг готуватися до ще одного злочину після вбивства Фаріон

Подозреваемый мог готовиться к еще одному преступлению

Указано, что в истории поиска задержанного были фамилии других политиков, депутатов, график заседания облсовета.

По словам правоохранителей, эту информацию подозреваемый искал уже после возвращения в Днепр. Вполне возможно, он мог готовиться к еще одному преступлению.

26 июля подозреваемого в убийстве Ирины Фарион привезли в Галицкий районный суд Львова, где должны избрать меру пресечения.

Кроме того, сообщается, что в зале находится дочь погибшей — София Семчишин.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела об убийстве Ирины Фарион ориентировочно до 16:00.

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