Аналитики идентифицировали личность подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
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Украина
Дата публикации

Аналитики идентифицировали личность подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Подозреваемый
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Источник:  Телебачення Торонто

Осинт-отдел Телевидения Торонто идентифицировал личность юноши, подозреваемую прокуратурой в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.

Главные тезисы

  • Личность подозреваемого в убийстве Ирины Фарион идентифицирована: 18-летний Вячеслав Федорович Зинченко из Днепра.
  • Подозреваемый играл в футбольной команде МДЮСШ U-19 и был известен как ученик Днепровской гимназии № 62.
  • Родители подозреваемого отрицают его участие в убийстве, утверждая, что он порядочный парень и готовиться присоединиться к ЗСУ.
  • Подозреваемый будет доставлен в Львов после завершения процессуальных действий в Днепре, сообщает министерство внутренних дел.

Подозреваемому в убийстве Фарион 18 лет

Из открытых источников известно, что родился Вячеслав 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в Днепровской гимназии № 62. Также играл в футбольной команде МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 в составе команды провел 3 матча.

Вячеслав Зинченко

Мы также идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграмме. Он подписан на бессчетные ультраправые паблики, в том числе и русские. Там Вячеслав оставлял антисемитские и расистские комментарии, — пишут аналитики.

А в январе этого года упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

Стоит заметить, что в видео под названием «Манифест украинского автономного революционного расиста» близки по содержанию фразы, если сравнивать с комментариями, которые оставлял Вячеслав.

Что еще известно о подозреваемом в убийстве Фарион

После завершения процессуальных действий в Днепре задержанный по делу об убийстве Фарион будет доставлен во Львов, сообщили Суспільному правоохранители. Ожидается, что он будет до конца дня во Львов.

Живёт с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал, — рассказал Суспільному знакомый задержанного по делу об убийстве Фарион парня.

Он говорит, что ему неизвестно, чтобы парень в последние недели уезжал из Днепра. В то же время министр внутренних дел Клименко сообщил, что задержанный готовился к убийству минимум два месяца. Следствие склоняется к тому, что он исполнитель.

Реакция родителей Зинченко

Журналисты «Схем» от источников в правоохранительных органах узнали имя задержанного сегодня в Днепре подозреваемого в убийстве политики и языковеды Ирины Фарион, но не называют его до официального объявления полицией.

Как выяснили журналисты, это 18-летний парень, который учился в Днепровской гимназии №62. Он занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде МДЮСШ U-19. Также участвовал в турнире в поддержку ВСУ «Осень 2022».

Журналисты связались с отцом подозреваемого. В комментарии мужчина сообщил, что он служит, а сына давно не видел, но о его задержании узнал от жены.

Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону, — отметил мужчина. — Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. То ли задержание, то ли арест — тут же тоже не понятно. Не все так «гладко» было: жену держали вне квартиры, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом.

С матерью задержанного журналистам пообщаться не удалось: ее телефон выключен.

Ранее 25 июля о задержании подозреваемого сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на министра внутренних дел. Игорь Клименко сообщил детали задержания подозреваемого в убийстве политики и языковеды Ирины Фарион в Днепре, отметив, что «есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял» в нее.

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