Аналитики идентифицировали личность подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Осинт-отдел Телевидения Торонто идентифицировал личность юноши, подозреваемую прокуратурой в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.
Главные тезисы
- Личность подозреваемого в убийстве Ирины Фарион идентифицирована: 18-летний Вячеслав Федорович Зинченко из Днепра.
- Подозреваемый играл в футбольной команде МДЮСШ U-19 и был известен как ученик Днепровской гимназии № 62.
- Родители подозреваемого отрицают его участие в убийстве, утверждая, что он порядочный парень и готовиться присоединиться к ЗСУ.
- Подозреваемый будет доставлен в Львов после завершения процессуальных действий в Днепре, сообщает министерство внутренних дел.
Подозреваемому в убийстве Фарион 18 лет
Из открытых источников известно, что родился Вячеслав 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в Днепровской гимназии № 62. Также играл в футбольной команде МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 в составе команды провел 3 матча.
А в январе этого года упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.
Стоит заметить, что в видео под названием «Манифест украинского автономного революционного расиста» близки по содержанию фразы, если сравнивать с комментариями, которые оставлял Вячеслав.
Что еще известно о подозреваемом в убийстве Фарион
После завершения процессуальных действий в Днепре задержанный по делу об убийстве Фарион будет доставлен во Львов, сообщили Суспільному правоохранители. Ожидается, что он будет до конца дня во Львов.
Он говорит, что ему неизвестно, чтобы парень в последние недели уезжал из Днепра. В то же время министр внутренних дел Клименко сообщил, что задержанный готовился к убийству минимум два месяца. Следствие склоняется к тому, что он исполнитель.
Реакция родителей Зинченко
Журналисты «Схем» от источников в правоохранительных органах узнали имя задержанного сегодня в Днепре подозреваемого в убийстве политики и языковеды Ирины Фарион, но не называют его до официального объявления полицией.
Как выяснили журналисты, это 18-летний парень, который учился в Днепровской гимназии №62. Он занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде МДЮСШ U-19. Также участвовал в турнире в поддержку ВСУ «Осень 2022».
Журналисты связались с отцом подозреваемого. В комментарии мужчина сообщил, что он служит, а сына давно не видел, но о его задержании узнал от жены.
С матерью задержанного журналистам пообщаться не удалось: ее телефон выключен.
Ранее 25 июля о задержании подозреваемого сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на министра внутренних дел. Игорь Клименко сообщил детали задержания подозреваемого в убийстве политики и языковеды Ирины Фарион в Днепре, отметив, что «есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял» в нее.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-