По информации следователей Нацполиции, убийцей общественного деятеля Ирины Фарион является именно тот человек, который находится в розыске правоохранителей.
Главные тезисы
- Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион долгое время готовился к преступлению и успешно скрывал свою внешность.
- Правоохранители установили внешний вид подозреваемого и разрабатывают стратегию для установления его личности, продолжаются поисковые работы и проводятся экспертизы.
- Благодаря видео с камер наблюдения удалось зафиксировать маршрут подозреваемого, который вел себя нетипично и не привлекал лишнего внимания.
- Убийца произвел один выстрел шаром 9 мм, и хотя неизвестно, какого оружия он использовал, планирование преступления было тщательным.
- Подозреваемый носил маскировочную одежду, очки и шляпу, выделялся среди других и мог прятать оружие в барсетке, принося его с собой время от времени.
Что известно о подозреваемом в убийстве Фарион
Следователи отмечают, что мужчина, находящийся в розыске по подозрению в убийстве Фарион, имел на себе маскировочную одежду, очки, шляпу.
Вероятный убийца носил эту одежду с 11 июля, приходя во двор дома, где проживала Фарион и сидя у соседнего подъезда.
Кроме этого отмечается, что подозреваемый выделялся среди других, ведь в условиях невероятной жары часами сидел в теплой одежде и даже не имел при себе воды.
Он покидал свое место, из которого следил за Фарион, лишь на несколько часов, чтобы пообедать.
По мнению правоохранителей, подозреваемый прятал оружие в барсетке, которое время от времени приносил с собой.
Как убийца Фарион планировал и совершал преступление
По результатам баллистической экспертизы, убийца произвел один выстрел шаром 9 мм, однако пока точно неизвестно, какого оружия стрелял злоумышленник.
В полиции также добавили, что убийца решил не откладывать совершение преступления, поскольку Фарион на две недели собиралась уезжать с внуками и дочерью на море.
При этом убийца рассчитал все варианты развития событий.
Во время покушения в районе, где жил языковед, было отключение электроэнергии и не работали некоторые камеры наблюдения.
Однако благодаря видео, которое удалось собрать, зафиксировали маршрут подозреваемого. Он был каждый день одинаков и не привлекал лишнего внимания, ведь мужчина ни разу не заходил ни в магазин, ни в аптеку, ни в другие места.
На видео с камер видно, что подозреваемый имеет нетипичный язык тела и странное шествие.
Сейчас правоохранители проводят ряд экспертиз, чтобы установить личность и продолжают поисковые работы.
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