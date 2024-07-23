По информации следователей Нацполиции, убийцей общественного деятеля Ирины Фарион является именно тот человек, который находится в розыске правоохранителей.

Что известно о подозреваемом в убийстве Фарион

Убийца готовился к преступлению длительное время около месяца. Это не тот человек, который впервые взял в руки оружие. Мы уверены, что стрелял именно мужчина, которого подали в розыск. Есть свидетели, которые видели, что это именно он. Не исключаем, что у него были сообщники и это заказное убийство, - подчеркивают представители Нацполиции. Поделиться

Следователи отмечают, что мужчина, находящийся в розыске по подозрению в убийстве Фарион, имел на себе маскировочную одежду, очки, шляпу.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион

Вероятный убийца носил эту одежду с 11 июля, приходя во двор дома, где проживала Фарион и сидя у соседнего подъезда.

Кроме этого отмечается, что подозреваемый выделялся среди других, ведь в условиях невероятной жары часами сидел в теплой одежде и даже не имел при себе воды.

Он покидал свое место, из которого следил за Фарион, лишь на несколько часов, чтобы пообедать.

По мнению правоохранителей, подозреваемый прятал оружие в барсетке, которое время от времени приносил с собой.

Как убийца Фарион планировал и совершал преступление

По результатам баллистической экспертизы, убийца произвел один выстрел шаром 9 мм, однако пока точно неизвестно, какого оружия стрелял злоумышленник.

В полиции также добавили, что убийца решил не откладывать совершение преступления, поскольку Фарион на две недели собиралась уезжать с внуками и дочерью на море.

При этом убийца рассчитал все варианты развития событий.

Во время покушения в районе, где жил языковед, было отключение электроэнергии и не работали некоторые камеры наблюдения.

Однако благодаря видео, которое удалось собрать, зафиксировали маршрут подозреваемого. Он был каждый день одинаков и не привлекал лишнего внимания, ведь мужчина ни разу не заходил ни в магазин, ни в аптеку, ни в другие места.

На видео с камер видно, что подозреваемый имеет нетипичный язык тела и странное шествие.

Сейчас правоохранители проводят ряд экспертиз, чтобы установить личность и продолжают поисковые работы.