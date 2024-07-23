За інформацією слідчих Нацполіції, вбивцею громадської діячки Ірини Фаріон є саме та особа, яка перебуває у розшуку правоохоронців.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Вбивця готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники та що це замовне вбивство, - підкреслюють представники Нацполіції. Поширити

Слідчі зазначають, що чоловік, який перебуває у розшуку за підозрою у вбивстві Фаріон, мав на собі маскувальний одяг, окуляри, капелюх.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон

Ймовірний вбивця носив цей одяг з 11 липня, приходячи у двір будинку, де проживала Фаріон і сидячі біля сусіднього під’їзду.

Окрім цього зазначається, що підозрюваний виділявся серед інших, адже в умовах неймовірної спеки годинами сидів у теплому одязі і навіть не мав при собі води.

Він покидав своє місце, з якого слідкував за Фаріон, лише на кілька годин аби пообідати.

На думку правоохоронців, підозрюваний ховав зброю у барсетці, яку час від часу приносив із собою.

Як вбивця Фаріон планував та здійснював злочин

За результатами балістичної експертизи, вбивця здійснив один постріл кулею 9 мм, однак наразі точно невідомо, якої зброї стріляв зловмисник.

У поліції також додали, що вбивця вирішив не відкладати скоєння злочину, оскільки Фаріон на два тижні збиралася їхати з онуками та донькою на море.

При цьому вбивця розрахував всі варіанти розвитку подій.

Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, було відключення електроенергії і не працювали деякі камери спостереження.

Проте завдяки відео, які вдалося зібрати, зафіксували маршрут підозрюваного. Він був щодня однаковим і не привертав зайвої уваги, адже чоловік жодного разу не заходив ні до магазину, ні до аптеки, ні в інші місця.

На відео з камер видно, що підозрюваний має нетипову мову тіла і дивну ходу.

Зараз правоохоронці проводять ряд експертиз, щоб встановити особу, та продовжують розшукові роботи.