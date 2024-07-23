За інформацією слідчих Нацполіції, вбивцею громадської діячки Ірини Фаріон є саме та особа, яка перебуває у розшуку правоохоронців.
Головні тези:
- Поліція розкрила нові подробиці у справі вбивства громадської діячки Ірини Фаріон.
- Підозрюваний у вбивстві готувався до злочину тривалий час та вдало ховав свою ідентичність.
- Вбивця вирішив не відкладати злочин та планував його в деталях, враховуючи різні сценарії.
- Правоохоронці встановили вигляд підозрюваного та розробляють стратегію для встановлення його особи.
- Нацполіція продовжує розшукові роботи та проводить експертизи з метою встановлення винуватців смерті ірини Фаріон.
Що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон
Слідчі зазначають, що чоловік, який перебуває у розшуку за підозрою у вбивстві Фаріон, мав на собі маскувальний одяг, окуляри, капелюх.
Ймовірний вбивця носив цей одяг з 11 липня, приходячи у двір будинку, де проживала Фаріон і сидячі біля сусіднього під’їзду.
Окрім цього зазначається, що підозрюваний виділявся серед інших, адже в умовах неймовірної спеки годинами сидів у теплому одязі і навіть не мав при собі води.
Він покидав своє місце, з якого слідкував за Фаріон, лише на кілька годин аби пообідати.
На думку правоохоронців, підозрюваний ховав зброю у барсетці, яку час від часу приносив із собою.
Як вбивця Фаріон планував та здійснював злочин
За результатами балістичної експертизи, вбивця здійснив один постріл кулею 9 мм, однак наразі точно невідомо, якої зброї стріляв зловмисник.
У поліції також додали, що вбивця вирішив не відкладати скоєння злочину, оскільки Фаріон на два тижні збиралася їхати з онуками та донькою на море.
При цьому вбивця розрахував всі варіанти розвитку подій.
Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, було відключення електроенергії і не працювали деякі камери спостереження.
Проте завдяки відео, які вдалося зібрати, зафіксували маршрут підозрюваного. Він був щодня однаковим і не привертав зайвої уваги, адже чоловік жодного разу не заходив ні до магазину, ні до аптеки, ні в інші місця.
На відео з камер видно, що підозрюваний має нетипову мову тіла і дивну ходу.
Зараз правоохоронці проводять ряд експертиз, щоб встановити особу, та продовжують розшукові роботи.
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