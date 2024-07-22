У Львові прощаються з Іриною Фаріон — відео

Поховають вбиту 19 липня відому мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон на меморіальному Личаківському цвинтарі.
Головні тези:
- Церемонія поховання Ірини Фаріон відбудеться на Личаківському цвинтарі у Львові.
- У прощанні з мовознавицею взяли участь тисячі людей, серед яких були колеги, друзі, знайомі та студенти Фаріон.
- Основні версії замаху на Ірину Фаріон включають її громадську діяльність та можливий російський слід.
- Правоохоронці продовжують розшук невідомого, який вчинив замах на Ірину Фаріон.
У Львові ховають Ірину Фаріон
У Львові 22 липня проходить церемонія поховання мовознавиці, екснардепки, громадської діячки Ірини Фаріон, яку застрелили біля її будинку три дні тому.
Чин похорону розпочався у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Присутні також військові легіону "Свобода". Окрім того, на похорон прийшов голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook поділився онлайн-трансляцією прощання з політикинею.
Після церковної церемонії поховальна процесія прямуватиме на Личаківське кладовище. Для цього по ходу транспортної процесії перекриватимуть вулиці.
Лвів’яни також прощалися з Іриною Фаріон на площі Ринок.
Біля Ратуші львівський сурмач виконав мелодію в пам'ять про видатну українку.
Поховають Фаріон на центральній алеї, неподалік могили композитора Володимира Івасюка.
Вбивство Ірини Фаріон: що відомо
Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову 60-річній професорці "Львівської політехніки" Ірині Фаріон.
Замах стався неподалік її будинку. Нападнику вдалося втекти, а жінку госпіталізували у критичному стані. За даними лікарів, вона перебувала у глибокій мозковій комі. За кілька годин медики повідомили про смерть Фаріон.
Замах на неї розслідується як умисне вбивство. Серед основних версій — її громадська діяльність та особиста неприязнь злочинця. Також у злочині не відкидають "російський слід".
21 червня у Львові пройшла панахида за Фаріон. До храму прийшли тисячі людей.
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