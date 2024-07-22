У Львові прощаються з Іриною Фаріон — відео
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Україна
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У Львові прощаються з Іриною Фаріон — відео

Похорон Фаріон
Джерело:  Суспільне

Поховають вбиту 19 липня відому мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон на меморіальному Личаківському цвинтарі.

Головні тези:

  • Церемонія поховання Ірини Фаріон відбудеться на Личаківському цвинтарі у Львові.
  • У прощанні з мовознавицею взяли участь тисячі людей, серед яких були колеги, друзі, знайомі та студенти Фаріон.
  • Основні версії замаху на Ірину Фаріон включають її громадську діяльність та можливий російський слід.
  • Правоохоронці продовжують розшук невідомого, який вчинив замах на Ірину Фаріон.

У Львові ховають Ірину Фаріон

У Львові 22 липня проходить церемонія поховання мовознавиці, екснардепки, громадської діячки Ірини Фаріон, яку застрелили біля її будинку три дні тому.

Чин похорону розпочався у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

На церемонію прийшли тисячі львів’ян. Площа навпроти храму та навколишні вулиці вщент забиті людьми. Серед присутніх — колеги, друзі, знайомі, студенти Фаріон та небайдужі містяни. Люди несуть квіти, вінки.

Похорон Ірини Фаріон у Львові

Присутні також військові легіону "Свобода". Окрім того, на похорон прийшов голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook поділився онлайн-трансляцією прощання з політикинею.

Після церковної церемонії поховальна процесія прямуватиме на Личаківське кладовище. Для цього по ходу транспортної процесії перекриватимуть вулиці.

Церемонія прощання з Фаріон на площі Ринок у Львові

Лвів’яни також прощалися з Іриною Фаріон на площі Ринок.

Біля Ратуші львівський сурмач виконав мелодію в пам'ять про видатну українку.

Сурмач на площі Ринок у Львові

Поховають Фаріон на центральній алеї, неподалік могили композитора Володимира Івасюка.

Вбивство Ірини Фаріон: що відомо

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову 60-річній професорці "Львівської політехніки" Ірині Фаріон.

Замах стався неподалік її будинку. Нападнику вдалося втекти, а жінку госпіталізували у критичному стані. За даними лікарів, вона перебувала у глибокій мозковій комі. За кілька годин медики повідомили про смерть Фаріон.

Замах на неї розслідується як умисне вбивство. Серед основних версій — її громадська діяльність та особиста неприязнь злочинця. Також у злочині не відкидають "російський слід".

Правоохоронці продовжують розшук нападника. Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві: йому на вигляд близько 20 років, має зріст 170-180 см та худорляву статуру.

21 червня у Львові пройшла панахида за Фаріон. До храму прийшли тисячі людей.

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