Во Львове прощаются с Ириной Фарион — видео

Похоронят убитую 19 июля известного языковеда и политика Ирину Фарион на мемориальном Лычаковском кладбище.

Во Львове хоронят Ирину Фарион

Во Львове 22 июля проходит церемония захоронения языковеда, экс-нардепа, общественного деятеля Ирины Фарион, которую застрелили у ее дома три дня назад.

Чин похорон начался в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

На церемонию пришли тысячи львовян. Площадь напротив храма и окружающие улицы полностью забиты людьми. Среди присутствующих коллеги, друзья, знакомые, студенты Фарион и неравнодушные горожане. Люди несут цветы, венки. Поделиться

Похороны Ирины Фарион во Львове

Присутствуют также военные легиона "Свобода". Кроме того, на похороны пришел глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook поделился онлайн-трансляцией прощания с политиком.

После церковной церемонии похоронная процессия будет направляться на Лычаковское кладбище. Для этого по ходу транспортной процессии будут перекрываться улицы.

Церемония прощания с Фарион на площади Рынок во Львове

Львовяне также прощались с Ириной Фарион на площади Рынок.

У Ратуши львовский трубач исполнил мелодию в память о выдающейся украинке.

Смурник на площади Рынок во Львове

Похоронят Фарион на центральной аллее, рядом с могилой композитора Владимира Ивасюка.

Убийство Ирины Фарион: что известно

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову 60-летней профессору "Львовской политехники" Ирине Фарион.

Покушение произошло неподалеку от ее дома. Нападающему удалось скрыться, а женщину госпитализировали в критическом состоянии. По данным врачей, она находилась в глубокой мозговой коме. Через несколько часов медики сообщили о смерти Фарион.

Покушение на нее расследуется как умышленное убийство. Среди основных версий — ее общественная деятельность и личная неприязнь преступника. Также в преступлении не исключают "русский след".

Правоохранители продолжают розыск нападающего. Нацполиция обнародовала фото и приметы подозреваемого в убийстве: ему на вид около 20 лет, рост 170-180 см и худое телосложение. Поделиться

21 июня во Львове прошла панихида по Фарион. В храм пришли тысячи человек.