Во Львове прощаются с Ириной Фарион — видео

Похоронят убитую 19 июля известного языковеда и политика Ирину Фарион на мемориальном Лычаковском кладбище.
Главные тезисы
- Основные версии покушения на Ирину Фарион связаны с ее общественной деятельностью и возможным “российским следом”.
- Правоохранители продолжают розыск неизвестного нападавшего на Ирину Фарион, который скрылся после покушения.
- Похороны Ирины Фарион пройдут на мемориальном Лычаковском кладбище, где ее похоронят на центральной аллее близ могилы композитора Ивасюка.
- Львов прощается с Ириной Фарион на площади Рынок, где украинцы выражают свою скорбь и уважение к убитой.
Во Львове хоронят Ирину Фарион
Во Львове 22 июля проходит церемония захоронения языковеда, экс-нардепа, общественного деятеля Ирины Фарион, которую застрелили у ее дома три дня назад.
Чин похорон начался в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Присутствуют также военные легиона "Свобода". Кроме того, на похороны пришел глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook поделился онлайн-трансляцией прощания с политиком.
После церковной церемонии похоронная процессия будет направляться на Лычаковское кладбище. Для этого по ходу транспортной процессии будут перекрываться улицы.
Львовяне также прощались с Ириной Фарион на площади Рынок.
У Ратуши львовский трубач исполнил мелодию в память о выдающейся украинке.
Похоронят Фарион на центральной аллее, рядом с могилой композитора Владимира Ивасюка.
Убийство Ирины Фарион: что известно
Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову 60-летней профессору "Львовской политехники" Ирине Фарион.
Покушение произошло неподалеку от ее дома. Нападающему удалось скрыться, а женщину госпитализировали в критическом состоянии. По данным врачей, она находилась в глубокой мозговой коме. Через несколько часов медики сообщили о смерти Фарион.
Покушение на нее расследуется как умышленное убийство. Среди основных версий — ее общественная деятельность и личная неприязнь преступника. Также в преступлении не исключают "русский след".
21 июня во Львове прошла панихида по Фарион. В храм пришли тысячи человек.
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