Убийство Фарион. Полиция объявила в розыск подозреваемого — фото

Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству языковеда Ирины Фарион.
Главные тезисы
- Приметы разыскиваемого: возраст 20 лет, рост 170-180 см, худощавое телосложение.
- Ирина Фарион покушались на улице во Львове, она скончалась в больнице в результате огнестрельного ранения головы.
- Полиция просит обладающих информацией о преступнике звонить по указанным номерам и не принимать мер самостоятельного задержания.
- Президент и высшие чиновники Украины следят за процессом расследования убийства Ирины Фарион.
Как может выглядеть подозреваемый в причастности к убийству Фарион
Как отмечается, правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.
Приметы разыскиваемого:
возраст — около 20 лет;
рост — 170-180 см;
худощавого телосложения.
Обладающих информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника, призывают звонить по номерам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.
Полиция просит не принимать никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.
Убийство Ирины Фарион — последние подробности
Вечером 19 июля во Львове покушались на известное языковед и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. Это произошло на улице Масарика.
Женщина в критическом состоянии была доставлена в больницу около 20:00. По словам врачей, у нее было открыто проникающее огнестрельное ранение головы.
Какое-то время Ирина Фарион находилась в критическом состоянии. У нее была глубокая мозговая кома.
Кроме того, указано, что она была на искусственной вентиляции легких. Врачи провели операцию первичной хирургической обработки раны головы.
Около 23:30 19 июля Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что Ирина Фарион скончалась в больнице.
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