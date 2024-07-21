Убийство Фарион. Полиция объявила в розыск подозреваемого — фото

Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству языковеда Ирины Фарион.

Как может выглядеть подозреваемый в причастности к убийству Фарион

Как отмечается, правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.

Приметы разыскиваемого:

возраст — около 20 лет;

рост — 170-180 см;

худощавого телосложения.

К моменту совершения преступления был одет в: спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне; на голове — панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями; на ногах — белые высокие носки, кроссовки черво-черные с белой подошвой; на руках — красные перчатки. Поделиться

Обладающих информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника, призывают звонить по номерам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.

Полиция просит не принимать никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.

Убийство Ирины Фарион — последние подробности

Вечером 19 июля во Львове покушались на известное языковед и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. Это произошло на улице Масарика.

Женщина в критическом состоянии была доставлена в больницу около 20:00. По словам врачей, у нее было открыто проникающее огнестрельное ранение головы.

Какое-то время Ирина Фарион находилась в критическом состоянии. У нее была глубокая мозговая кома.

Кроме того, указано, что она была на искусственной вентиляции легких. Врачи провели операцию первичной хирургической обработки раны головы.

Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на нее. Поделиться

Около 23:30 19 июля Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что Ирина Фарион скончалась в больнице.