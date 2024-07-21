Вбивство Фаріон. Поліція оголосила в розшук підозрюваного — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Вбивство Фаріон. Поліція оголосила в розшук підозрюваного — фото

Національна поліція України
Вбивство Фаріон. Поліція оголосила в розшук підозрюваного — фото

Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Головні тези:

 

  • Характеристика підозрюваного: вік близько 20 років, зріст 170-180 см, худорлява статура та опис одягу.
  • Вбивство Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові, жінка померла у лікарні від отриманих поранень.
  • Лікарі намагалися врятувати життя мовознавиці, проте вона померла через тяжкі травми.
  • Президент та вищі посадовці заявили про оперативний розшук зловмисника та негайні заходи для його затримання.

Як може виглядати підозрюваний в причетності до вбивства Фаріон

Як зазначається, правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Прикмети розшукуваного:

  • вік — близько 20 років;

  • зріст — 170-180 см;

  • худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні; на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями; на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою; на руках — червоні рукавиці.

Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, закликають телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Поліція просить не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Вбивство Ірини Фаріон — останні подробиці

Увечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.

Жінку у критичному стані доставили у лікарню близько 20:00. За словами лікарів, у неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.

Якийсь час Ірина Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома.

Окрім того, вказано, що вона була на штучній вентиляції легень. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови.

Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.

Близько 23:30 19 липня Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

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