Вбивство Фаріон. Поліція оголосила в розшук підозрюваного — фото

Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.
Головні тези:
- Характеристика підозрюваного: вік близько 20 років, зріст 170-180 см, худорлява статура та опис одягу.
- Вбивство Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові, жінка померла у лікарні від отриманих поранень.
- Лікарі намагалися врятувати життя мовознавиці, проте вона померла через тяжкі травми.
- Президент та вищі посадовці заявили про оперативний розшук зловмисника та негайні заходи для його затримання.
Як може виглядати підозрюваний в причетності до вбивства Фаріон
Як зазначається, правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Прикмети розшукуваного:
вік — близько 20 років;
зріст — 170-180 см;
худорлявої статури.
Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, закликають телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.
Поліція просить не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.
Вбивство Ірини Фаріон — останні подробиці
Увечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.
Жінку у критичному стані доставили у лікарню близько 20:00. За словами лікарів, у неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.
Якийсь час Ірина Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома.
Окрім того, вказано, що вона була на штучній вентиляції легень. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови.
Близько 23:30 19 липня Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що Ірина Фаріон померла у лікарні.
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