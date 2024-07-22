Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про російський слід у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон.
Головні тези:
- Російський слід у вбивстві Ірини Фаріон був заявлений керівником ГУР Міноборони
- Цей злочин спрямований на внесення розколу в українське суспільство та порушення основоположних прав та свобод
- Заява Буданова підкреслила необхідність захисту свободи слова та покарання винних у злочинах, спрямованих на роз'єднання української нації
- Церемонія поховання Ірини Фаріон в Львові підкреслила велике значення та підтримку для видатної українки
- Замах на Фаріон розслідується як умисне вбивство.
Яку ціль переслідувала Росія під час вбивства Фаріон
Буданов зазначив, що країна-агресорка Росія усіма способами намагається внести розкол в українське суспільство.
Очільник ГУР підкреслив, що вбивство Ірини Фаріон є викликом для всього українського суспільства.
Він додав, що цей злочин спрямований проти основоположних прав та свобод українців.
За словами очільника ГУР, право вільно висловлювати власну думку є фундаментом свободи, а ті, хто на нього зазіхає, мають бути покарані.
Що відомо про прощання з Іриною Фаріон
У Львові 22 липня пройшла церемонія поховання мовознавиці, екснардепки, громадської діячки Ірини Фаріон, яку застрелили біля її будинку три дні тому.
Чин похорону розпочався у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Лвів’яни також прощалися з Іриною Фаріон на площі Ринок.
Біля Ратуші львівський сурмач виконав мелодію в пам'ять про видатну українку.
Поховають Фаріон на центральній алеї, неподалік могили композитора Володимира Івасюка.
Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову 60-річній професорці "Львівської політехніки" Ірині Фаріон.
Замах стався неподалік її будинку. Нападнику вдалося втекти, а жінку госпіталізували у критичному стані. За даними лікарів, вона перебувала у глибокій мозковій комі. За кілька годин медики повідомили про смерть Фаріон.
Замах на неї розслідується як умисне вбивство. Серед основних версій — її громадська діяльність та особиста неприязнь злочинця. Також у злочині не відкидають "російський слід".
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