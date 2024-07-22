Буданов виступив із заявою щодо вбивства Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов виступив із заявою щодо вбивства Фаріон

Кирило Буданов
Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про російський слід у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. 

Головні тези:

  • Російський слід у вбивстві Ірини Фаріон був заявлений керівником ГУР Міноборони
  • Цей злочин спрямований на внесення розколу в українське суспільство та порушення основоположних прав та свобод
  • Заява Буданова підкреслила необхідність захисту свободи слова та покарання винних у злочинах, спрямованих на роз'єднання української нації
  • Церемонія поховання Ірини Фаріон в Львові підкреслила велике значення та підтримку для видатної українки
  • Замах на Фаріон розслідується як умисне вбивство.

Яку ціль переслідувала Росія під час вбивства Фаріон

Буданов зазначив, що країна-агресорка Росія усіма способами намагається внести розкол в українське суспільство.

Очільник ГУР підкреслив, що вбивство Ірини Фаріон є викликом для всього українського суспільства.

Він додав, що цей злочин спрямований проти основоположних прав та свобод українців.

Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз'єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне, - зазначив Буданов.

За словами очільника ГУР, право вільно висловлювати власну думку є фундаментом свободи, а ті, хто на нього зазіхає, мають бути покарані.

Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини та продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави, - наголосив Буданов.

Що відомо про прощання з Іриною Фаріон

У Львові 22 липня пройшла церемонія поховання мовознавиці, екснардепки, громадської діячки Ірини Фаріон, яку застрелили біля її будинку три дні тому.

Чин похорону розпочався у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Лвів’яни також прощалися з Іриною Фаріон на площі Ринок.

Біля Ратуші львівський сурмач виконав мелодію в пам'ять про видатну українку.

Поховають Фаріон на центральній алеї, неподалік могили композитора Володимира Івасюка.

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову 60-річній професорці "Львівської політехніки" Ірині Фаріон.

Замах стався неподалік її будинку. Нападнику вдалося втекти, а жінку госпіталізували у критичному стані. За даними лікарів, вона перебувала у глибокій мозковій комі. За кілька годин медики повідомили про смерть Фаріон.

Замах на неї розслідується як умисне вбивство. Серед основних версій — її громадська діяльність та особиста неприязнь злочинця. Також у злочині не відкидають "російський слід".

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