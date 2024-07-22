Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про російський слід у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон.

Яку ціль переслідувала Росія під час вбивства Фаріон

Буданов зазначив, що країна-агресорка Росія усіма способами намагається внести розкол в українське суспільство.

Очільник ГУР підкреслив, що вбивство Ірини Фаріон є викликом для всього українського суспільства.

Він додав, що цей злочин спрямований проти основоположних прав та свобод українців.

Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз'єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне, - зазначив Буданов. Поширити

За словами очільника ГУР, право вільно висловлювати власну думку є фундаментом свободи, а ті, хто на нього зазіхає, мають бути покарані.

Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини та продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави, - наголосив Буданов. Поширити

Що відомо про прощання з Іриною Фаріон

У Львові 22 липня пройшла церемонія поховання мовознавиці, екснардепки, громадської діячки Ірини Фаріон, яку застрелили біля її будинку три дні тому.

Чин похорону розпочався у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Лвів’яни також прощалися з Іриною Фаріон на площі Ринок.

Біля Ратуші львівський сурмач виконав мелодію в пам'ять про видатну українку.

Поховають Фаріон на центральній алеї, неподалік могили композитора Володимира Івасюка.

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову 60-річній професорці "Львівської політехніки" Ірині Фаріон.

Замах стався неподалік її будинку. Нападнику вдалося втекти, а жінку госпіталізували у критичному стані. За даними лікарів, вона перебувала у глибокій мозковій комі. За кілька годин медики повідомили про смерть Фаріон.

Замах на неї розслідується як умисне вбивство. Серед основних версій — її громадська діяльність та особиста неприязнь злочинця. Також у злочині не відкидають "російський слід".