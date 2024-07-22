Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о российском следе в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион.

Какую цель преследовала Россия во время убийства Фарион

Буданов отметил, что страна-агрессорка Россия всеми способами пытается внести раскол в украинское общество.

Глава ГУР подчеркнул, что убийство Ирины Фарион является вызовом для всего украинского общества.

Он добавил, что это преступление направлено против основополагающих прав и свобод украинцев.

Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать какие-либо инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши отличия в политических позициях, право на мысль, право отстаивать свои убеждения – священно, – отметил Буданов. Поделиться

По словам главы ГУР, право свободно выражать собственное мнение является фундаментом свободы, а посягающие на него должны быть наказаны.

Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. "Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжаем защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства", - подчеркнул Буданов. Поделиться

Что известно о прощании с Ириной Фарион

Во Львове 22 июля прошла церемония захоронения языковеда, экснардепки, общественного деятеля Ирины Фарион, которую застрелили у ее дома три дня назад.

Чин похорон начался в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Львовяне также прощались с Ириной Фарион на площади Рынок.

У Ратуши львовский трубач исполнил мелодию в память о выдающейся украинке.

Похоронят Фарион на центральной аллее, у могилы композитора Владимира Ивасюка.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову 60-летней профессорке "Львовской политехники" Ирине Фарион.

Покушение произошло неподалеку от ее дома. Нападающему удалось скрыться, а женщину госпитализировали в критическом состоянии. По данным врачей, она находилась в глубокой мозговой коме. Через несколько часов медики сообщили о смерти Фарион.

Покушение на нее расследуется как умышленное убийство. Среди основных версий – ее общественная деятельность и личная неприязнь преступника. Также в преступлении не исключают "российский след".