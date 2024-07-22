Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о российском следе в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион.
Главные тезисы
- Российский след в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион присутствует, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова.
- Убийство Ирины Фарион нацелено на внесение раскола в украинское общество и нарушение основополагающих прав и свобод украинцев.
- Заявление Буданова подчеркивает важность защиты свободы слова и необходимость наказания виновных в преступлениях, направленных на разъединение украинской нации.
- Церемония похорон Ирины Фарион во Львове показала ее значимость и поддержку со стороны общества.
- Покушение на Фарион расследуется как умышленное убийство с возможным российским следом.
Какую цель преследовала Россия во время убийства Фарион
Буданов отметил, что страна-агрессорка Россия всеми способами пытается внести раскол в украинское общество.
Глава ГУР подчеркнул, что убийство Ирины Фарион является вызовом для всего украинского общества.
Он добавил, что это преступление направлено против основополагающих прав и свобод украинцев.
По словам главы ГУР, право свободно выражать собственное мнение является фундаментом свободы, а посягающие на него должны быть наказаны.
Что известно о прощании с Ириной Фарион
Во Львове 22 июля прошла церемония захоронения языковеда, экснардепки, общественного деятеля Ирины Фарион, которую застрелили у ее дома три дня назад.
Чин похорон начался в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Львовяне также прощались с Ириной Фарион на площади Рынок.
У Ратуши львовский трубач исполнил мелодию в память о выдающейся украинке.
Похоронят Фарион на центральной аллее, у могилы композитора Владимира Ивасюка.
Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову 60-летней профессорке "Львовской политехники" Ирине Фарион.
Покушение произошло неподалеку от ее дома. Нападающему удалось скрыться, а женщину госпитализировали в критическом состоянии. По данным врачей, она находилась в глубокой мозговой коме. Через несколько часов медики сообщили о смерти Фарион.
Покушение на нее расследуется как умышленное убийство. Среди основных версий – ее общественная деятельность и личная неприязнь преступника. Также в преступлении не исключают "российский след".
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