Буданов выступил с заявлением по убийству Фарион
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов выступил с заявлением по убийству Фарион

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о российском следе в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион.

Главные тезисы

  • Российский след в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион присутствует, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова.
  • Убийство Ирины Фарион нацелено на внесение раскола в украинское общество и нарушение основополагающих прав и свобод украинцев.
  • Заявление Буданова подчеркивает важность защиты свободы слова и необходимость наказания виновных в преступлениях, направленных на разъединение украинской нации.
  • Церемония похорон Ирины Фарион во Львове показала ее значимость и поддержку со стороны общества.
  • Покушение на Фарион расследуется как умышленное убийство с возможным российским следом. 

Какую цель преследовала Россия во время убийства Фарион

Буданов отметил, что страна-агрессорка Россия всеми способами пытается внести раскол в украинское общество.

Глава ГУР подчеркнул, что убийство Ирины Фарион является вызовом для всего украинского общества.

Он добавил, что это преступление направлено против основополагающих прав и свобод украинцев.

Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать какие-либо инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши отличия в политических позициях, право на мысль, право отстаивать свои убеждения – священно, – отметил Буданов.

По словам главы ГУР, право свободно выражать собственное мнение является фундаментом свободы, а посягающие на него должны быть наказаны.

Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. "Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжаем защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства", - подчеркнул Буданов.

Что известно о прощании с Ириной Фарион

Во Львове 22 июля прошла церемония захоронения языковеда, экснардепки, общественного деятеля Ирины Фарион, которую застрелили у ее дома три дня назад.

Чин похорон начался в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Львовяне также прощались с Ириной Фарион на площади Рынок.

У Ратуши львовский трубач исполнил мелодию в память о выдающейся украинке.

Похоронят Фарион на центральной аллее, у могилы композитора Владимира Ивасюка.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову 60-летней профессорке "Львовской политехники" Ирине Фарион.

Покушение произошло неподалеку от ее дома. Нападающему удалось скрыться, а женщину госпитализировали в критическом состоянии. По данным врачей, она находилась в глубокой мозговой коме. Через несколько часов медики сообщили о смерти Фарион.

Покушение на нее расследуется как умышленное убийство. Среди основных версий – ее общественная деятельность и личная неприязнь преступника. Также в преступлении не исключают "российский след".

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