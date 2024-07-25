Аналітики ідентифікували особу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Підозрюваному у вбивстві Фаріон 18 років

З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча.

В’ячеслав Зінченко

Ми також ідентифікували акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі, - пишуть аналітики. Поширити

А в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Варто зауважити, що у відео під назвою «Маніфєст украінского автономного революціонного расіста» є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав.

Що ще відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Після завершення процесуальних дій у Дніпрі затриманого у справі про вбивство Фаріон доправлять до Львова, повідомили Суспільному правоохоронці. Очікується, що він буде у Львові до кінця дня.

Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив, — розповів Суспільному знайомий затриманого у справі про вбивство Фаріон хлопця. Поширити

Він каже, що йому не відомо, щоб хлопець в останні тижні виїжджав з Дніпра. Водночас міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що затриманий готувався до вбивства мінімум два місяці. Слідство схиляється до того, що він — виконавець.

Реакція батьків Зінченка

Журналісти «Схем» від джерел у правоохоронних органах дізналися ім’я затриманого сьогодні у Дніпрі підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон, але не називають його до офіційного оголошення поліцією.

Як з’ясували журналісти, це 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді «МДЮСШ U-19». Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ «Осінь 2022».

Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, – зазначив чоловік. – Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом. Поширити

З матір'ю затриманого журналістам поспілкуватися не вдалося: її телефон вимкнений.

Раніше 25 липня про затримання підозрюваного повідомив президент Володимир Зеленський – із посиланням на міністра внутрішніх справ. Ігор Клименко повідомив деталі затримання підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон у Дніпрі, зазначивши, що «є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв» у неї.