Аналітики ідентифікували особу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики ідентифікували особу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Підозрюваний
Джерело:  Телебачення Торонто

Осінт-відділ Телебачення Торонто ідентифікував особу юнака, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В’ячеслав Федорович Зінченко.

Головні тези:

  • Юнак, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, ідентифікований як 18-річний В’ячеслав Федорович Зінченко.
  • Зінченко відомий як учень Дніпровської гімназії № 62 та гравець футбольної команди МДЮСШ U-19.
  • Міністерство внутрішніх справ повідомило, що підозрюваний готувався до вбивства протягом двох місяців та оцінює його як можливого виконавця злочину.

Підозрюваному у вбивстві Фаріон 18 років

З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча.

В’ячеслав Зінченко

Ми також ідентифікували акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі, - пишуть аналітики.

А в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Варто зауважити, що у відео під назвою «Маніфєст украінского автономного революціонного расіста» є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав.

Що ще відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Після завершення процесуальних дій у Дніпрі затриманого у справі про вбивство Фаріон доправлять до Львова, повідомили Суспільному правоохоронці. Очікується, що він буде у Львові до кінця дня.

Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив, — розповів Суспільному знайомий затриманого у справі про вбивство Фаріон хлопця.

Він каже, що йому не відомо, щоб хлопець в останні тижні виїжджав з Дніпра. Водночас міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що затриманий готувався до вбивства мінімум два місяці. Слідство схиляється до того, що він — виконавець.

Реакція батьків Зінченка

Журналісти «Схем» від джерел у правоохоронних органах дізналися ім’я затриманого сьогодні у Дніпрі підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон, але не називають його до офіційного оголошення поліцією.

Як з’ясували журналісти, це 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді «МДЮСШ U-19». Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ «Осінь 2022».

Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, – зазначив чоловік. – Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом.

З матір'ю затриманого журналістам поспілкуватися не вдалося: її телефон вимкнений.

Раніше 25 липня про затримання підозрюваного повідомив президент Володимир Зеленський – із посиланням на міністра внутрішніх справ. Ігор Клименко повідомив деталі затримання підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон у Дніпрі, зазначивши, що «є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв» у неї.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов виступив із заявою щодо вбивства Фаріон
Кирило Буданов
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У поліції розкрили нові подробиці щодо вбивці Фаріон
Ірина Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Фаріон
Володимир Зеленський
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Фаріон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?