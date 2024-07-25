Аналітики ідентифікували особу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Осінт-відділ Телебачення Торонто ідентифікував особу юнака, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В’ячеслав Федорович Зінченко.
Головні тези:
- Юнак, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, ідентифікований як 18-річний В’ячеслав Федорович Зінченко.
- Зінченко відомий як учень Дніпровської гімназії № 62 та гравець футбольної команди МДЮСШ U-19.
- Міністерство внутрішніх справ повідомило, що підозрюваний готувався до вбивства протягом двох місяців та оцінює його як можливого виконавця злочину.
Підозрюваному у вбивстві Фаріон 18 років
З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча.
А в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.
Варто зауважити, що у відео під назвою «Маніфєст украінского автономного революціонного расіста» є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав.
Що ще відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон
Після завершення процесуальних дій у Дніпрі затриманого у справі про вбивство Фаріон доправлять до Львова, повідомили Суспільному правоохоронці. Очікується, що він буде у Львові до кінця дня.
Він каже, що йому не відомо, щоб хлопець в останні тижні виїжджав з Дніпра. Водночас міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що затриманий готувався до вбивства мінімум два місяці. Слідство схиляється до того, що він — виконавець.
Реакція батьків Зінченка
Журналісти «Схем» від джерел у правоохоронних органах дізналися ім’я затриманого сьогодні у Дніпрі підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон, але не називають його до офіційного оголошення поліцією.
Як з’ясували журналісти, це 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді «МДЮСШ U-19». Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ «Осінь 2022».
Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.
З матір'ю затриманого журналістам поспілкуватися не вдалося: її телефон вимкнений.
Раніше 25 липня про затримання підозрюваного повідомив президент Володимир Зеленський – із посиланням на міністра внутрішніх справ. Ігор Клименко повідомив деталі затримання підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон у Дніпрі, зазначивши, що «є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв» у неї.
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