Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Фаріон

Підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон затримали в Дніпрі.

Що відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Як повідомив президент Володимир Зеленський, затриманий — 18-річний хлопець. Інших подробиць про нього президент поки не навів.

Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб, — написав Зеленський. Поширити

Він додав, що тривають необхідні слідчі дії та експертизи і доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку представити суспільству всі деталі.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, є достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме він стріляв у мовознавицю.

Під час пошуку правоохоронці перевіряли кожен куточок в маршруті відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Після того, як підозрюваного вистежили й встановили його особистість — затримання було справою часу.

Ідентифікація зловмисника та його затримання — кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки, — пояснив Клименко. Поширити

Підозрюваним виявився 18-річний мешканець Дніпра, який під час підготовки злочину орендував три квартири у Львові.

Вбивство Фаріон

19 липня у Львові близько 19:30 невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон, коли вона чекала на таксі біля свого будинку. Куля влучила в голову.

Фаріон госпіталізували в критичному стані, провели операцію і перевели в реанімацію, де вона перебувала в глибокій комі та на штучній вентиляції легень. Лікарям не вдалося врятувати її, і згодом констатували смерть 60-річної жінки.

Правоохоронці розпочали спеціальну операцію із затримання стрілка. Порушено кримінальну справу за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Поліція розглядає кілька версій, включаючи громадсько-політичну діяльність та особисту неприязнь, а також можливий російський слід.

Є щонайменше один підозрюваний, оголошений у розшук. Камери відеоспостереження зафіксували його напередодні вбивства. Хлопець мав нетипову ходу та яскравий одяг.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що затримання нападника контролюють особисто міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк.