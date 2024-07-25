Полиция задержала подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве бывшего народного депутата и языковеда Ирины Фарион был задержан в Днепре.
Главные тезисы
- Национальная полиция Украины, СБУ и другие службы принимали участие в сложной операции по задержанию. Продолжается расследование и экспертизы.
- Убийство произошло 19 июля во Львове, когда неизвестный выстрелил в голову. Фарион скончалась от полученных ран.
- Процесс задержания нападающего контролируют лично министр внутренних дел и глава СБУ.
- Фарион была похоронена на Лычаковском кладбище в Львове.
Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Фарион
Как сообщил президент Владимир Зеленский, задержанный — 18-летний парень. Других подробностей о нем президент пока не привел.
Он добавил, что продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы и поручил министру внутренних дел Игорю Клименко представить обществу все детали.
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно он стрелял в Фарион.
При поиске правоохранители проверяли каждый уголок в маршруте отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. После того как подозреваемого выследили и установили его личность — задержание было делом времени.
Подозреваемым оказался 18-летний житель Днепра, арендовавший во время подготовки преступления три квартиры во Львове.
Убийство Фарион
19 июля во Львове около 19:30 неизвестный выстрелил в языковед Ирину Фарион, когда она ждала такси возле своего дома. Пуля попала в голову.
Фарион госпитализировали в критическом состоянии, провели операцию и перевели в реанимацию, где она находилась в глубокой коме и искусственной вентиляции легких. Врачам не удалось спасти ее, и впоследствии констатировали смерть 60-летней женщины.
Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК (преднамеренное убийство). Полиция рассматривает несколько версий, включая общественно-политическую деятельность и личную неприязнь, а также возможный российский след.
Есть, по меньшей мере, один подозреваемый, объявленный в розыск. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его накануне убийства. Парень имел нетипичную походку и яркую одежду.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что задержание нападающего контролируют лично министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк.
Фарион был похоронен 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове. Тысячи львовян пришли попрощаться с языковедом.
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