Полиция задержала подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве бывшего народного депутата и языковеда Ирины Фарион был задержан в Днепре.

Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Как сообщил президент Владимир Зеленский, задержанный — 18-летний парень. Других подробностей о нем президент пока не привел.

Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб, — написал Зеленский. Поделиться

Он добавил, что продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы и поручил министру внутренних дел Игорю Клименко представить обществу все детали.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно он стрелял в Фарион.

При поиске правоохранители проверяли каждый уголок в маршруте отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. После того как подозреваемого выследили и установили его личность — задержание было делом времени.

Идентификация злоумышленника и его задержание — кропотливый процесс, требовавший наивысшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не совершить никакой ошибки, — пояснил Клименко. Поделиться

Подозреваемым оказался 18-летний житель Днепра, арендовавший во время подготовки преступления три квартиры во Львове.

Убийство Фарион

19 июля во Львове около 19:30 неизвестный выстрелил в языковед Ирину Фарион, когда она ждала такси возле своего дома. Пуля попала в голову.

Фарион госпитализировали в критическом состоянии, провели операцию и перевели в реанимацию, где она находилась в глубокой коме и искусственной вентиляции легких. Врачам не удалось спасти ее, и впоследствии констатировали смерть 60-летней женщины.

Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК (преднамеренное убийство). Полиция рассматривает несколько версий, включая общественно-политическую деятельность и личную неприязнь, а также возможный российский след.

Есть, по меньшей мере, один подозреваемый, объявленный в розыск. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его накануне убийства. Парень имел нетипичную походку и яркую одежду.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что задержание нападающего контролируют лично министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк.