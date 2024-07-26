Вбивство Фаріон. Глава МВС назвав ще одну потенційну жертву підозрюваного

Очільник Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що потенційною ціллю підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон також міг стати нардеп від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

Нападник розглядав різних жертв для здійснення замаху

У міністра запитали, чому ціллю була вибрана сама Ірина Фаріон.

За словами глави МВС, дані з телефону підозрюваного свідчать про те, що він шукав у мережі інформацію не лише про мовознавицю, а розглядав і інших потенційних жертв, та назвав одне прізвище.

Я думаю, що вона (Фаріон — ред.) була найбеззахиснішою серед усіх. Ми вам показали його пошукову табличку. Можу одне прізвище вам відкрити… Наступним у списку, кого він дивився, був Макс Бужанський, щодо всіх інших я промовчу. Ігор Клименко Глава МВС України

Що важливо розуміти, наразі правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь.

Ба більше, вказано, що у телефоні підозрюваного також була знайдена електронна книга "Секретні інструкції ЦРУ і КДБ по збору фактів, конспірації та дезінформації".

Підозрюваний міг готуватися до ще одного злочину після вбивства Фаріон

Підозрюваний міг готуватися до скоєння ще одного злочину

Зазначається, що в історії пошуку затриманого були прізвища інших політиків, депутатів, графік засідання облради.

За словами правоохоронців, цю інформацію підозрюваний шукав вже після повернення до Дніпра. Цілком можливо, він міг готуватися ще до одного злочину.

26 липня підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон привезли до Галицького районного суду Львова, де мають обрати запобіжний захід.

Окрім того, повідомляється, що у залі присутня донька загиблої — Софія Семчишин.

Наразі Суд оголосив перерву у розгляді справи щодо вбивства Ірини Фаріон орієнтовно до 16:00.