Вбивство Фаріон. МВС заявляє про витік інформації

У Міністерстві внутрішніх справ офіційно підтвердили, що будуть відстежувати витік досудової інформації та розголошення даних у справі про вбивство Ірини Фаріон.
Головні тези:
- Речниця МВС Мар'яна Рева відреагувала на витік інформація та пояснила, які наслідки це може мати.
- Йдеться про дані В'ячеслава Зінченка, 18-річного футболіста, якого затримали у справі про вбивство Фаріон.
- Незабаром В'ячеславу Зінченку оберуть запобіжний захід.
У мережу потрапила секретна інформація про вбивство Фаріон
З заявою з цього приводу уже виступила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.
За її словами, це був не перший такий випадок.
Спікерка відомства також звернула увагу на те, що будь-які дані, розголошені без дозволу органу досудового розслідування, можуть негативно вплинути на судовий процес і на винесення вироку підозрюваній особі.
Про витік яких даних у справі вбивства Фаріон йдеться
Що важливо розуміти, мовиться про персональні дані підозрюваного В'ячеслава Зінченка.
Його фото 25 липня опублікувала більшість українських ЗМІ.
18-річний хлопець станом на 2023 рік грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".
Мар'яна Рева офіційно підтвердила, що уже незабаром йому будуть обирати запобіжний захід.
За даними слідства, підозрюваний приїхав з Дніпра до Львова спеціально, щоб слідкувати за Фаріон.
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