Вбивство Фаріон. МВС заявляє про витік інформації
Категорія
Україна
Дата публікації

Вбивство Фаріон. МВС заявляє про витік інформації

Ірина Фаріон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Міністерстві внутрішніх справ офіційно підтвердили, що будуть відстежувати витік досудової інформації та розголошення даних у справі про вбивство Ірини Фаріон. 

Головні тези:

  • Речниця МВС Мар'яна Рева відреагувала на витік інформація та пояснила, які наслідки це може мати.
  • Йдеться про дані В'ячеслава Зінченка, 18-річного футболіста, якого затримали у справі про вбивство Фаріон.
  • Незабаром В'ячеславу Зінченку оберуть запобіжний захід.

У мережу потрапила секретна інформація про вбивство Фаріон

З заявою з цього приводу уже виступила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.

За її словами, це був не перший такий випадок.

Однозначно був витік. На жаль, це не перший випадок... Одразу всі намагаються через свої джерела у правоохоронних органах дізнатися якомога більше інформації. Зі свого боку ми завжди стежимо за тим, аби всю інформацію досудового розслідування ізолювати і надавати лише ті дані, які дозволяє слідство. Відстежується витік інформації.

Мар'яна Рева

Мар'яна Рева

Речниця МВС України

Спікерка відомства також звернула увагу на те, що будь-які дані, розголошені без дозволу органу досудового розслідування, можуть негативно вплинути на судовий процес і на винесення вироку підозрюваній особі.

Про витік яких даних у справі вбивства Фаріон йдеться

Що важливо розуміти, мовиться про персональні дані підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Його фото 25 липня опублікувала більшість українських ЗМІ.

18-річний хлопець станом на 2023 рік грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".

В'ячеслав Зінченко (Фото: відкриті джерела)

Мар'яна Рева офіційно підтвердила, що уже незабаром йому будуть обирати запобіжний захід. 

За даними слідства, підозрюваний приїхав з Дніпра до Львова спеціально, щоб слідкувати за Фаріон. 

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