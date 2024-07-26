Убийство Фарион. МВД заявляет об утечке информации

В Министерстве внутренних дел официально подтвердили, что будут отслеживать утечку досудебной информации и разглашение данных по делу об убийстве Ирины Фарион.

В сеть попала секретная информация об убийстве Фарион

С заявлением по этому поводу уже выступила спикер Министерства внутренних дел Марьяна Рева.

По ее словам, это был не первый подобный случай.

Однозначно была утечка. К сожалению, это не первый случай... Сразу все пытаются через свои источники в правоохранительных органах узнать как можно больше информации. Со своей стороны мы всегда следим за тем, чтобы всю информацию досудебного расследования изолировать и предоставлять только данные, которые позволяет следствие. Отслеживается утечка информации. Марьяна Рева Пресс-секретарь МВД Украины

Спикер ведомства также обратила внимание на то, что любые данные, разглашенные без разрешения органа досудебного расследования, могут негативно повлиять на судебный процесс и вынесение приговора подозреваемому лицу.

Об утечке каких данных по делу убийства Фарион идет речь

Что важно понимать, речь идет о персональных данных подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Его фото 25 июля опубликовало большинство украинских СМИ.

18-летний парень по состоянию на 2023 играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион принимал участие в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

Вячеслав Зинченко (Фото: открытые источники)

Марьяна Рева официально подтвердила, что уже вскоре ему будут выбирать меру пресечения.