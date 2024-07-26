Убийство Фарион. МВД заявляет об утечке информации

В Министерстве внутренних дел официально подтвердили, что будут отслеживать утечку досудебной информации и разглашение данных по делу об убийстве Ирины Фарион.
Главные тезисы
- Представитель МВД Марьяна Рева отреагировала на утечку информация и объяснила, какие последствия это может иметь.
- Речь идет о данных Вячеслава Зинченко, 18-летнего футболиста, задержанного по делу об убийстве Фарион.
- Вскоре Вячеславу Зинченко изберут меру пресечения.
В сеть попала секретная информация об убийстве Фарион
С заявлением по этому поводу уже выступила спикер Министерства внутренних дел Марьяна Рева.
По ее словам, это был не первый подобный случай.
Спикер ведомства также обратила внимание на то, что любые данные, разглашенные без разрешения органа досудебного расследования, могут негативно повлиять на судебный процесс и вынесение приговора подозреваемому лицу.
Об утечке каких данных по делу убийства Фарион идет речь
Что важно понимать, речь идет о персональных данных подозреваемого Вячеслава Зинченко.
Его фото 25 июля опубликовало большинство украинских СМИ.
18-летний парень по состоянию на 2023 играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион принимал участие в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".
Марьяна Рева официально подтвердила, что уже вскоре ему будут выбирать меру пресечения.
По данным следствия, подозреваемый приехал из Днепра во Львов специально, чтобы следить за Фарион.
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