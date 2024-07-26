Вбивство Фаріон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід

У Галицькому суді міста Львова обрали запобіжний захід для 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Це тримання під вартою без права внесення застави.

У львівському суді обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Про це з зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.

18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон

Справу розглядає суддя Олег Юрків.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

19 липня, близько 19:30, невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому, після чого втік.

Близько 20:00 Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець розповіла що Ірині Фаріон провели операцію. Медикиня додала, що стан критичний: глибока мозкова кома.

О 23:33 керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова повідомила, що врятувати Ірину Фаріон не вдалось.

Напад на Ірину Фаріон кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Поширити

Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська/політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".

Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. Він худорлявої статури, зростом приблизно — 170-180 см. У поліції оприлюднили фото і відео з розшукуваним.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві професорки Львівської політехніки та екснардепки Ірини Фаріон.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон. Слідство вважає, що стрілець — лише виконавець.