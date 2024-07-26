Вбивство Фаріон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід

У Галицькому суді міста Львова обрали запобіжний захід для 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Це тримання під вартою без права внесення застави.
Головні тези:
- Суд у Львові обрав запобіжний захід для 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.
- Підозрюваний залишиться під вартою без права внесення застави на 60 діб.
- Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадську/політичну діяльність та особисту неприязнь до Фаріон.
- Є докази, що затриманий 18-річний хлопець стріляв у Ірину Фаріон, але слідство вважає його лише виконавцем.
У львівському суді обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон
Про це з зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.
18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.
Справу розглядає суддя Олег Юрків.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
19 липня, близько 19:30, невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому, після чого втік.
Близько 20:00 Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець розповіла що Ірині Фаріон провели операцію. Медикиня додала, що стан критичний: глибока мозкова кома.
О 23:33 керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова повідомила, що врятувати Ірину Фаріон не вдалось.
Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська/політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. Він худорлявої статури, зростом приблизно — 170-180 см. У поліції оприлюднили фото і відео з розшукуваним.
25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві професорки Львівської політехніки та екснардепки Ірини Фаріон.
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон. Слідство вважає, що стрілець — лише виконавець.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-