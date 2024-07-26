Вбивство Фаріон. МВС описало процес пошуку підозрюваного — відео

Українські правоохоронці провели масштабний обсяг роботи для ідентифікації підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.
Головні тези:
- Процес розшуку включав опитування 900 свідків, аналіз відео з понад 170 камер спостереження та проведення 22 судових експертиз.
- Підозрюваний готувався до злочину, змінюючи місце проживання та купуючи необхідний одяг та аксесуари для конспірації.
- МВС використало 5 видів програмного забезпечення для розшуку злочинця у вбивстві мовознавиці.
Клименко розкрив подробиці розшуку та затримання підозрюваного
За словами глави МВС Ігоря Клименка, аналітики поліції на основі фотозображень встановили та відпрацювали понад 80 осіб, які схожі на фігуранта.
Окрім того, повідомляється, що:
🔹Опитано 900 свідків.
🔹Проаналізовано відео з понад 170 камер спостереження.
🔹Призначено 22 судові експертизи.
🔹Опрацьовано понад 9 000 фотознімків з камер спостереження.
Щоб розшукати злочинця загалом було використано 5 видів програмного забезпечення. Варто зазначити, що зробити це було непросто, адже чоловік був в окулярах.
Ігор Клименко наголошує, що до затримання поліція готувалася майже добу. Уже 25 липня спецпризначенці поліції затримали підозрюваного у вбивстві української мовознавиці.
Як підозрюваний готувався до вбивства Ірини Фаріон
Як зазначає очільник МВС, 18-річний чоловік потягом прибув до Львова за 10 днів до скоєння злочину.
За вказаний час він встиг змінити три квартири у центрі міста. Ці факти підтверджують квитанції про оплату рієлторських послуг.
Окрім того, вдалося дізнатися, що протягом 2 місяців підозрюваний купував необхідний одяг та аксесуари задля конспірації у різних містах України з доставкою до Дніпра. Згодом він надіслав собі ці речі поштою до Львова.
Правоохоронці виявили у телефоні чоловіка пошукові запити щодо купівлі зброї, необхідного одягу та аксесуарів для маскування, а також скріншоти сторінок соціальних мереж Ірини Фаріон.
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