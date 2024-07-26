Вбивство Фаріон. МВС описало процес пошуку підозрюваного — відео

Клименко розкрив подробиці розшуку та затримання підозрюваного

За словами глави МВС Ігоря Клименка, аналітики поліції на основі фотозображень встановили та відпрацювали понад 80 осіб, які схожі на фігуранта.

Окрім того, повідомляється, що:

🔹Опитано 900 свідків.

🔹Проаналізовано відео з понад 170 камер спостереження.

🔹Призначено 22 судові експертизи.

🔹Опрацьовано понад 9 000 фотознімків з камер спостереження.

Щоб розшукати злочинця загалом було використано 5 видів програмного забезпечення. Варто зазначити, що зробити це було непросто, адже чоловік був в окулярах.

Процес затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Ігор Клименко наголошує, що до затримання поліція готувалася майже добу. Уже 25 липня спецпризначенці поліції затримали підозрюваного у вбивстві української мовознавиці.

Ми зробили все, щоб затримання пройшло професійно та затриманий постав перед судом. Ігор Клименко Глава МВС України

Як підозрюваний готувався до вбивства Ірини Фаріон

Як зазначає очільник МВС, 18-річний чоловік потягом прибув до Львова за 10 днів до скоєння злочину.

За вказаний час він встиг змінити три квартири у центрі міста. Ці факти підтверджують квитанції про оплату рієлторських послуг.

Окрім того, вдалося дізнатися, що протягом 2 місяців підозрюваний купував необхідний одяг та аксесуари задля конспірації у різних містах України з доставкою до Дніпра. Згодом він надіслав собі ці речі поштою до Львова.

Підозрюваний у скоєнні вбивства прокладав шляхи відходу, змінював одяг та манеру ходи. Під час розвідки та підготовки до злочину він обстежував та вивчав прилеглу територію будинку, де проживала Ірина Фаріон. Чоловік чекав поблизу її дому по кілька годин, не сходячи з місця, — розповідає Ігор Клименко. Поширити

Правоохоронці виявили у телефоні чоловіка пошукові запити щодо купівлі зброї, необхідного одягу та аксесуарів для маскування, а також скріншоти сторінок соціальних мереж Ірини Фаріон.