Убийство Фарион. МВД описало процесс розыска подозреваемого — видео

Украинские правоохранители провели масштабный объем работы для идентификации подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.
Главные тезисы
- Процесс поиска включал опрос 900 свидетелей, анализ видео с более 170 камер наблюдения и проведение 22 судебных экспертиз.
- Подозреваемый готовился к преступлению, меняя место жительства и покупая необходимую одежду и аксессуары для конспирации.
- МВД использовало 5 видов программного обеспечения для розыска преступника в убийстве языковеда.
Клименко раскрыл подробности розыска и задержания подозреваемого
По словам главы МВД Игоря Клименко, аналитики полиции на основе фотоизображений установили и отработали более 80 человек, похожих на фигуранта.
Кроме того, сообщается, что:
🔹Опрошено 900 свидетелей;
🔹Проанализировано видео с более чем 170 камер наблюдения;
🔹Назначены 22 судебные экспертизы;
🔹Разработано более 9 000 фотоснимков с камер наблюдения;
Чтобы разыскать преступника, было использовано 5 видов программного обеспечения. Следует отметить, что сделать это было непросто, ведь мужчина был в очках.
Игорь Клименко отмечает, что к задержанию полиция готовилась почти сутки. Уже 25 июля спецназовцы полиции задержали подозреваемого в убийстве украинского языковеда.
Как подозреваемый готовился к убийству Ирины Фарион
Как отмечает глава МВД, 18-летний мужчина на поезде прибыл во Львов за 10 дней до совершения преступления.
За указанное время он успел сменить три квартиры в центре города. Эти факты подтверждают квитанции об оплате риелторских услуг.
Кроме того, удалось узнать, что в течение 2 месяцев подозреваемый покупал необходимую одежду и аксессуары для конспирации в разных городах Украины с доставкой в Днепр. Впоследствии он послал себе эти вещи по почте во Львов.
Правоохранители обнаружили в телефоне мужчины поисковые запросы касательно покупки оружия, необходимой одежды и аксессуаров для маскировки, а также скриншоты страниц социальных сетей Ирины Фарион.
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