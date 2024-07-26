Убийство Фарион. МВД описало процесс розыска подозреваемого — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство Фарион. МВД описало процесс розыска подозреваемого — видео

МВД Украины
Игорь Клименко
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Украинские правоохранители провели масштабный объем работы для идентификации подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Главные тезисы

  • Процесс поиска включал опрос 900 свидетелей, анализ видео с более 170 камер наблюдения и проведение 22 судебных экспертиз.
  • Подозреваемый готовился к преступлению, меняя место жительства и покупая необходимую одежду и аксессуары для конспирации.
  • МВД использовало 5 видов программного обеспечения для розыска преступника в убийстве языковеда.

Клименко раскрыл подробности розыска и задержания подозреваемого

По словам главы МВД Игоря Клименко, аналитики полиции на основе фотоизображений установили и отработали более 80 человек, похожих на фигуранта.

Кроме того, сообщается, что:

🔹Опрошено 900 свидетелей;

🔹Проанализировано видео с более чем 170 камер наблюдения;

🔹Назначены 22 судебные экспертизы;

🔹Разработано более 9 000 фотоснимков с камер наблюдения;

Чтобы разыскать преступника, было использовано 5 видов программного обеспечения. Следует отметить, что сделать это было непросто, ведь мужчина был в очках.

Процесс задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Игорь Клименко отмечает, что к задержанию полиция готовилась почти сутки. Уже 25 июля спецназовцы полиции задержали подозреваемого в убийстве украинского языковеда.

Мы сделали все, чтобы задержание прошло профессионально и задержанный предстал перед судом.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

Как подозреваемый готовился к убийству Ирины Фарион

Как отмечает глава МВД, 18-летний мужчина на поезде прибыл во Львов за 10 дней до совершения преступления.

За указанное время он успел сменить три квартиры в центре города. Эти факты подтверждают квитанции об оплате риелторских услуг.

Кроме того, удалось узнать, что в течение 2 месяцев подозреваемый покупал необходимую одежду и аксессуары для конспирации в разных городах Украины с доставкой в Днепр. Впоследствии он послал себе эти вещи по почте во Львов.

Подозреваемый в совершении убийства прокладывал пути отхода, менял одежду и манеру ходьбы. Во время разведки и подготовки к преступлению он обследовал и изучал близлежащую территорию дома, где проживала Ирина Фарион. Мужчина ждал вблизи ее дома по несколько часов, не сходя с места, — рассказывает Игорь Клименко.

Правоохранители обнаружили в телефоне мужчины поисковые запросы касательно покупки оружия, необходимой одежды и аксессуаров для маскировки, а также скриншоты страниц социальных сетей Ирины Фарион.

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