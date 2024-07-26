Підозрюваний у вбивстві Фаріон не визнав своєї провини — відео

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу. А сам підозрюваний у спілкуванні з журналістами сказав, що не вважає себе винним.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон Зінченко не визнав своєї провини

Під час засідання адвокат попросив суд про м’якший запобіжний захід, а саме — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу захисту. Аргументував це тим, що "ще не проведена жодна експертиза, яка б ідентифікувала мого підзахисного з тою особою, яку бачила вся країна на фотознімках, — сказав Сулима. Поширити

Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив імʼя підозрюваного — це Вʼячеслав Зінченко.

Підозрюваний у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід.

Хлопець у відповідь на запитання журналістів заявив, що "не знає" як ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Поширити

Також він додав, що "нічого не робив" з вбитою громадською діячкою.

При цьому 18-річний хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито "не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання".

Журналісти попросили підозрюваного прокоментувати його ставлення до Росії.

Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна — ред.), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно.

Також хлопець розповів, що він "замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного".

У львівському суді обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Про це з зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.

18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.

Раніше юнаку повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Справу розглядає суддя Олег Юрків.