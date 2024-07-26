Підозрюваний у вбивстві Фаріон не визнав своєї провини — відео

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу. А сам підозрюваний у спілкуванні з журналістами сказав, що не вважає себе винним.
Головні тези:
- Підозрюваний у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон відмовився визнати провину та заявив, що не вважає себе винним.
- Адвокат підозрюваного запропонував м'якший запобіжний захід та виклав свої аргументи під час судового засідання.
- Суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.
- Підтримка електронного засобу захисту та цілодобовий домашній арешт були вказані адвокатом як альтернативні варіанти запобіжного заходу.
- Імʼя підозрюваного у вбивстві Фаріон було оприлюднено на відкритому судовому засіданні — Вʼячеслав Зінченко.
Підозрюваний у вбивстві Фаріон Зінченко не визнав своєї провини
Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив імʼя підозрюваного — це Вʼячеслав Зінченко.
Підозрюваний у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід.
Також він додав, що "нічого не робив" з вбитою громадською діячкою.
При цьому 18-річний хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито "не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання".
Журналісти попросили підозрюваного прокоментувати його ставлення до Росії.
Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна — ред.), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно.
Також хлопець розповів, що він "замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного".
У львівському суді обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон
Про це з зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.
18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.
Раніше юнаку повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Справу розглядає суддя Олег Юрків.
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