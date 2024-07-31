Убийство Фарион. Адвокат подозреваемого подал апелляцию насчет меры пресечения
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство Фарион. Адвокат подозреваемого подал апелляцию насчет меры пресечения

Зинченко
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Источник:  Суспільне

Защита подозреваемого в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион подала апелляцию относительно избранной меры пресечения. Адвокат также добавил, что 18-летнему молодому человеку дали охрану.

Главные тезисы

  • Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион подал апелляцию на избранную меру пресечения.
  • Политическая партия “Свобода” объявила финансовое вознаграждение за информацию о нападавшем на Ирину Фарион.
  • После смерти политика преступление переквалифицировали на преднамеренное убийство согласно уголовного кодекса Украины.
  • Президент Украины сообщил об аресте подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, который оказался 18-летним юношей.

Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион подал апелляцию по мере пресечения

Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Игорь Сулима подал апелляцию на определение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей 18-летнего Вячеслава Зинченко без права залога.

Защита подозреваемого также опровергла информацию о том, что делом занимаются и другие адвокаты.

Игорь Сулима также отметил, что 18-летнему Зинченко дали охрану, учитывая, что ему угрожала дочь Фарион во время суда, желая парню "сдохнуть в тюрьме".

Адвокат считает, что дело имеет параллели с делом об убийстве Шеремета, когда подозреваемых сначала задержали, затем арестовали, а впоследствии уволили из-под стражи. Несмотря на это, Сулима не исключает, что Зинченко стрелял в Фарион.

Время покажет. Я не исключаю, что он это сделал, но я сомневаюсь в этом. Если он виноват — будет сидеть. Если не виноват, я добьюсь его оправдания. Но должны быть безоговорочные доказательства вины. Может, такие доказательства есть у следствия, но их нам еще не отправили.

Убийство Ирины Фарион: что известно

19 июля во Львове по ул. Масарика, 3 на профессору Львовской политехники Ирину Фарион покушались. Неизвестный выстрелил ей в голову из огнестрельного оружия.

Ирину Фарион доставили в больницу Св. Пантелеймона Первого территориального медицинского объединения Львова на улице Миколайчука.

Впоследствии стало известно, что Ирина Фарион находится в глубокой мозговой коме на искусственной вентиляции легких, однако врачи борются за ее жизнь. Однако в течение часа медики были вынуждены сообщить печальное известие: Ирина Фарион скончалась в больнице.

После смерти политики преступление переквалифицировали на ч.1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

К расследованию привлекли почти всю полицию города, частично Львовщины, также работают оперативники и следователи групп, которые приехали из Киева во главе с заместителями Нацполиции и СБУ. Назначен ряд экспертиз, среди которых и баллистический.

Всеукраинское объединение "Свобода" объявило о финансовом вознаграждении за любую информацию, которая поможет найти нападающего на языковед Ирину Фарион. По словам Натальи Ющук, ячейка ВО Свобода в США объявляет вознаграждение в размере 10 тыс долл. за информацию, которая поможет задержать убийцу Ирина Фарион.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний юноша. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в поисках стрелка полиция обыскала 100 га леса.

Отец задержанного, который воюет в ВСУ, заверил журналистов "Схем", что у его сына не было мотивов убивать языковед. "

У него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив, он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии.

Отец юноши также сомневается, что у сына были средства для того, чтобы арендовать три квартиры во Львове.

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