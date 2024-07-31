Вбивство Фаріон. Адвокат підозрюваного подав апеляцію щодо запобіжного заходу

Захист підозрюваного у вбивстві мовознавиці та політикині Ірини Фаріон подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу. Адвокат також додав, що 18-річному хлопцю дали охорону.
Головні тези:
- Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу.
- В Україні розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу у зв'язку зі смертю Ірини Фаріон.
- Всеукраїнське об'єднання “Свобода” оголосило фінансову винагороду за інформацію щодо нападника на Ірину Фаріон.
- Затримано підозрюваного у вбивстві, хоча батько стверджує, що син не мав мотивів для вчинення злочину.
Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон подав апеляцію щодо запобіжного заходу
Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 18-річного В'ячеслава Зінченка без права застави.
Захист підозрюваного також спростував інформацію про те, що справою займаються й інші адвокати.
Адвокат вважає, що справа має паралелі зі справою про вбивство Шеремета, коли підозрюваних спочатку затримали, потім арештували, а згодом звільнили з-під варти. Попри це Сулима не виключає, що Зінченко стріляв у Фаріон.
Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен — буде сидіти. Якщо не винен — я добʼюся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили.
Вбивство Ірини Фаріон: що відомо
19 липня у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.
Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.
Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково — Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі 10 тис дол за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.
Президент України Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний юнак. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в пошуках стрільця поліція обшукала 100 га лісу.
Батько затриманого, який воює в ЗСУ, запевнив журналістів "Схем", що його син не мав мотивів убивати мовознавицю. "
Батько юнака також сумнівається, що син мав кошти для того, щоб орендувати три квартири у Львові.
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