Вбивство Фаріон. Адвокат підозрюваного подав апеляцію щодо запобіжного заходу

Захист підозрюваного у вбивстві мовознавиці та політикині Ірини Фаріон подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу. Адвокат також додав, що 18-річному хлопцю дали охорону.

Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон подав апеляцію щодо запобіжного заходу

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 18-річного В'ячеслава Зінченка без права застави.

Захист підозрюваного також спростував інформацію про те, що справою займаються й інші адвокати.

Ігор Сулима також зазначив, що 18-річному Зінченку дали охорону, враховуючи, що йому погрожувала донька Фаріон під час суду, бажаючи хлопцю "здохнути в тюрмі". Поширити

Адвокат вважає, що справа має паралелі зі справою про вбивство Шеремета, коли підозрюваних спочатку затримали, потім арештували, а згодом звільнили з-під варти. Попри це Сулима не виключає, що Зінченко стріляв у Фаріон.

Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен — буде сидіти. Якщо не винен — я добʼюся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили.

Вбивство Ірини Фаріон: що відомо

19 липня у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука. Поширити

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково — Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі 10 тис дол за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.

Президент України Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний юнак. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в пошуках стрільця поліція обшукала 100 га лісу.

Батько затриманого, який воює в ЗСУ, запевнив журналістів "Схем", що його син не мав мотивів убивати мовознавицю. "

Він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська. Поширити

Батько юнака також сумнівається, що син мав кошти для того, щоб орендувати три квартири у Львові.