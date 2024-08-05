Вбивство Фаріон. Львівський суд розглянув апеляцію на арешт підозрюваного Зінченка
Категорія
Україна
Дата публікації

Вбивство Фаріон. Львівський суд розглянув апеляцію на арешт підозрюваного Зінченка

Офіс Генерального прокурора
Зінченко

5 серпня у Львові розглянули апеляцію на запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон.

Головні тези:

  • Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію на запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, залишивши рішення судді без змін.
  • Адвокат підозрюваного просив змінити запобіжний захід на домашній арешт, проте прокурори заперечили його аргументи, наводячи підстави для утримання фігуранта під вартою.
  • Підозрюваному В'ячеславу Зінченку закидають участь у вбивстві Фаріон, однак він не визнає вину та вважає, що показання свідків не підтверджують його причетність.
  • Прокурори стверджують, що підозрюваний може вчиняти тиск на свідків та знищувати докази, які можуть протистояти йому у справі.
  • Вбивство Фаріон стало шоком для Львова, а розгорнутий судовий процес розгортається навколо обвинувачення В'ячеслава Зінченка у цьому злочині.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон залишився під вартою

О 15:05 у Львівському апеляційному суді розпочали розгляд апеляції щодо запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка.

Колегія суддів постановила ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника В'ячеслава Зінченка без задоволення.

Адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному, який наразі перебуває під вартою без права на заставу. Захист закликав суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт за місцем проживання з носінням електронного засобу захисту. Адже, на його думку, немає прямих доказів причетності Зінченка до вчинення злочину, зокрема показання свідків не підтверджують його вину.

У суді також був присутній батько обвинуваченого.

Прокурори заперечили апеляційну скаргу у повному обсязі. Вони обґрунтували це тим, що підозрюваний, готуючись до злочину, проводив маскування. Крім цього, він мешкає у Дніпрі, а слідчі дії проводитимуться у Львові, простежити його дії під час дороги буде неможливо.

Також прокурор Дмитро Петльований наголосив, що підозрюваний може знищити засоби вчинення злочину та вчиняти тиск на свідків.

Вбивство Фаріон та затримання підозрюваного

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З'ясувалось що затриманому 18 років, а його ім'я — В'ячеслав Зінченко. Він — мешканець Дніпра.

26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Тоді його було взято під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.

31 липня сторона захисту подала апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

19 липня стало відомо про стрілянину у місті Львів. Згодом з'ясувалось, що невідомі стріляли в Ірину Фаріон неподалік її будинку. Жінка була відразу госпіталізована до лікарні та прооперували.

Однак пізніше лікарі повідомили, що серце Фаріон не витримало та вона померла після операції.

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