Вбивство активіста Ганула. Правоохоронці затримали в Одесі підозрюваного у злочині

Поліція Одеси затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Було також знайдено зброю, якою, ймовірно, скоєно злочин.
Головні тези:
- В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула та виявили зброю, що могла бути використана під час злочину.
- Голова МВС підтвердив затримання підозрюваного та обіцяє подальші подробиці з боку поліції.
- Вбивство Ганула викликало хвилю обурення в суспільстві, і поліція розпочала розслідування справи під особистим контролем голови МВС.
Правоохоронці затримали в Одесі підозрюваного у вбивстві Ганула
Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.
Він подякував всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця.
А також заявив, що подробиці від поліції будуть згодом.
Нагадаємо, що сьогодні вранці у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак потім стало відомо, що йдеться про активіста Дем'яна Ганула.
Згодом Клименко заявив, що взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.
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