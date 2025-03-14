Вбивство активіста Ганула. Правоохоронці затримали в Одесі підозрюваного у злочині

Поліція Одеси затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Було також знайдено зброю, якою, ймовірно, скоєно злочин.

Правоохоронці затримали в Одесі підозрюваного у вбивстві Ганула

Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Ігор Клименко Міністр МВС

Він подякував всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця.

А також заявив, що подробиці від поліції будуть згодом.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак потім стало відомо, що йдеться про активіста Дем'яна Ганула.

Як розповіли правоохоронці, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. Вбивця втік з місця злочину. Поширити

Згодом Клименко заявив, що взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.