Убийство активиста Ганула. Подозреваемому избрали меру пресечения

16 марта подозреваемому в убийстве украинского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения – заключение под стражу без права внесения залога.

Как двигается дело Ганула

Национальная полиция Украины обращает внимание на то, что суд удовлетворил ходатайство следователей — фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и ч. 1 ст. 263 УК — в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Поделиться

Что важно понимать, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

На вопрос судьи задержанный сказал, что проживал в Киеве, военнослужащий и сейчас в СЗЧ.

Также известно, что подозреваемый был командиром механизированного взвода воинской части А0666 — это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Был мобилизован.