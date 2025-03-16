Убийство активиста Ганула. Подозреваемому избрали меру пресечения

16 марта подозреваемому в убийстве украинского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения – заключение под стражу без права внесения залога.
Главные тезисы
- Подозреваемому грозит пожизненное заключение в случае доказательства его вины.
- Задержанный является военнослужащим, был командиром механизированного взвода воинской части.
Как двигается дело Ганула
Национальная полиция Украины обращает внимание на то, что суд удовлетворил ходатайство следователей — фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.
Что важно понимать, подозреваемому грозит пожизненное заключение.
На вопрос судьи задержанный сказал, что проживал в Киеве, военнослужащий и сейчас в СЗЧ.
Также известно, что подозреваемый был командиром механизированного взвода воинской части А0666 — это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Был мобилизован.
Напомним, что Демьян Вадимович Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО «Уличный фронт», участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-