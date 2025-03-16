Убийство активиста Ганула. Подозреваемому избрали меру пресечения
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство активиста Ганула. Подозреваемому избрали меру пресечения

Национальная полиция Украины
Как двигается дело Ганула
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16 марта подозреваемому в убийстве украинского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения – заключение под стражу без права внесения залога.

Главные тезисы

  • Подозреваемому грозит пожизненное заключение в случае доказательства его вины.
  • Задержанный является военнослужащим, был командиром механизированного взвода воинской части.

Как двигается дело Ганула

Национальная полиция Украины обращает внимание на то, что суд удовлетворил ходатайство следователей — фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и ч. 1 ст. 263 УК — в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Что важно понимать, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

На вопрос судьи задержанный сказал, что проживал в Киеве, военнослужащий и сейчас в СЗЧ.

Также известно, что подозреваемый был командиром механизированного взвода воинской части А0666 — это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Был мобилизован.

Напомним, что Демьян Вадимович Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО «Уличный фронт», участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.

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