В Голосеевском районе Киева неизвестный застрелил полковника СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Голосеевском районе Киева неизвестный застрелил полковника СБУ

Киев
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Источник:  24 канал

В Киеве открыли уголовное производство по факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города.

Главные тезисы

  • Полковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, вызвав начало уголовного производства.
  • Служба безопасности и Национальная полиция активно расследуют убийство и ищут виновных.
  • Преступление произошло во дворе многоэтажного дома, где мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения и скончался на месте.

В Киеве застрелили полковника СБУ

В пресс-службе Службы безопасности Украины рассказали некоторые детали расследования преступления.

Известно, что Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. По состоянию на данный момент имени погибшего не называют.

Продолжается досудебное расследование по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

В Голосеевском районе Киева 10 июля произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. В результате погиб мужчина.

Полицейские устанавливают обстоятельства перестрелки в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным источника УП, около 09:00 человек приблизился к полковнику СБУ Ивану Вороничу, и произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.

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