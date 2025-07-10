В Голосеевском районе Киева неизвестный застрелил полковника СБУ

В Киеве открыли уголовное производство по факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города.
Главные тезисы
- Полковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, вызвав начало уголовного производства.
- Служба безопасности и Национальная полиция активно расследуют убийство и ищут виновных.
- Преступление произошло во дворе многоэтажного дома, где мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения и скончался на месте.
В Киеве застрелили полковника СБУ
В пресс-службе Службы безопасности Украины рассказали некоторые детали расследования преступления.
Известно, что Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. По состоянию на данный момент имени погибшего не называют.
Продолжается досудебное расследование по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.
В Голосеевском районе Киева 10 июля произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. В результате погиб мужчина.
В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По данным источника УП, около 09:00 человек приблизился к полковнику СБУ Ивану Вороничу, и произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего с места совершения преступления скрылся.
В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.
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