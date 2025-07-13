СБУ ликвидировала киллеров, убивших полковника Службы безопасности — видео

13 июля стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины в рамках проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве. Что важно понимать, спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил глава спецслужбы генерал-лейтенант Василий Малюк.
Главные тезисы
- По результатам розыскных мероприятий была обнаружена и ликвидирована агентурно-боевая группа ФСБ РФ.
- Эффективное противодействие российским спецслужбам – приоритетная цель деятельности СБУ.
СБУ ликвидировала российских агентов
Как отметил Василий Малюк, агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заранее маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, полковника Ивана Воронича.
На этом фоне Малюк выразил благодарность за профессионализм и поддержку сотрудникам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Глава СБУ обратил внимание на то, что эффективное противодействие российским спецслужбам — ключевое направление деятельности для Службы безопасности.
Что важно понимать, она действует на опережение и предотвращает 85% преступлений, которые враг пытается совершать на территории нашего государства.
Что известно об убийстве Ивана Воронича
11 июля убийство совершили два человека — мужчина и женщина. Куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения.
После этого киллерам передали координаты схрона, где находился пистолет с глушителем.
Кроме того, указано, что мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.
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