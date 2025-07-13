СБУ ликвидировала киллеров, убивших полковника Службы безопасности — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ ликвидировала киллеров, убивших полковника Службы безопасности — видео

СБУ
СБУ ликвидировала российских агентов
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13 июля стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины в рамках проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве. Что важно понимать, спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил глава спецслужбы генерал-лейтенант Василий Малюк.

Главные тезисы

  • По результатам розыскных мероприятий была обнаружена и ликвидирована агентурно-боевая группа ФСБ РФ.
  • Эффективное противодействие российским спецслужбам – приоритетная цель деятельности СБУ.

СБУ ликвидировала российских агентов

Как отметил Василий Малюк, агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заранее маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, полковника Ивана Воронича.

По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведочных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

На этом фоне Малюк выразил благодарность за профессионализм и поддержку сотрудникам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Глава СБУ обратил внимание на то, что эффективное противодействие российским спецслужбам — ключевое направление деятельности для Службы безопасности.

Что важно понимать, она действует на опережение и предотвращает 85% преступлений, которые враг пытается совершать на территории нашего государства.

Что известно об убийстве Ивана Воронича

11 июля убийство совершили два человека — мужчина и женщина. Куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения.

После этого киллерам передали координаты схрона, где находился пистолет с глушителем.

Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались «залечь на дно». Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Сегодня утром была проведена спецоперация, в ходе которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы.

Кроме того, указано, что мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

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