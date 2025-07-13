Тактична гра. Чого Україні далі очікувати від Трампа

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що останні гучні заяви та рішення американського лідера Дональда Трампа ще не привід святкувати перемогу, оскільки він досі не зайняв чітку проукраїнську позицію.
Головні тези:
- Уже незабаром Трамп може заявити про посилення підтримки України.
- Однак він все ще не відмовився від діалогу з Кремлем.
В яку гру наразі грає Трамп
Як вважає експерт, останні кроки президента США справді можна сприймати як позитивний сигнал, однак радіти зарано.
Він також нагадав, що вже 14 липня Дональд Трамп виступить з важливою заявою щодо Росії, яку він сам анонсував нещодавно.
Він все одно попереджає, що це навряд чи це означатиме початок кардинальних змін щодо України.
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