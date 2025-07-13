Тактична гра. Чого Україні далі очікувати від Трампа

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що останні гучні заяви та рішення американського лідера Дональда Трампа ще не привід святкувати перемогу, оскільки він досі не зайняв чітку проукраїнську позицію.

В яку гру наразі грає Трамп

Як вважає експерт, останні кроки президента США справді можна сприймати як позитивний сигнал, однак радіти зарано.

Він також нагадав, що вже 14 липня Дональд Трамп виступить з важливою заявою щодо Росії, яку він сам анонсував нещодавно.

На мою думку, він просто продемонструє, що захоче дещо посилити підтримку, сказати, що я буду допомагати Україні, відбивати російські атаки. Можливо, знайде якихось пару-трійку мільярдів, які ще залишилися від адміністрації Байдена, які він може використовувати без згоди Конгресу і так далі. І скаже, що якщо Україні так потрібна зброя, я готовий продавати не Україні, а європейцям, а європейці хай роблять з нею що захочуть, — прогнозує Володимир Огризко. Поширити

Він все одно попереджає, що це навряд чи це означатиме початок кардинальних змін щодо України.