Тактична гра. Чого Україні далі очікувати від Трампа
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Тактична гра. Чого Україні далі очікувати від Трампа

Трамп
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Джерело:  NV

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що останні гучні заяви та рішення американського лідера Дональда Трампа ще не привід святкувати перемогу, оскільки він досі не зайняв чітку проукраїнську позицію.

Головні тези:

  • Уже незабаром Трамп може заявити про посилення підтримки України.
  • Однак він все ще не відмовився від діалогу з Кремлем.

В яку гру наразі грає Трамп

Як вважає експерт, останні кроки президента США справді можна сприймати як позитивний сигнал, однак радіти зарано.

Він також нагадав, що вже 14 липня Дональд Трамп виступить з важливою заявою щодо Росії, яку він сам анонсував нещодавно.

На мою думку, він просто продемонструє, що захоче дещо посилити підтримку, сказати, що я буду допомагати Україні, відбивати російські атаки. Можливо, знайде якихось пару-трійку мільярдів, які ще залишилися від адміністрації Байдена, які він може використовувати без згоди Конгресу і так далі. І скаже, що якщо Україні так потрібна зброя, я готовий продавати не Україні, а європейцям, а європейці хай роблять з нею що захочуть, — прогнозує Володимир Огризко.

Він все одно попереджає, що це навряд чи це означатиме початок кардинальних змін щодо України.

Вже надто багато Трамп вклав в те, щоб подружитися з Росією. Мені здається, що це буде більше схоже на тактичну гру, демонстрація, що я таки Путіну можу зробити погано, можу зробити боляче, — наголосив дипломат.

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