Запасы баллистических ракет в России значительно сократились

По состоянию на начало июля 2025 года страна-агрессорка РФ располагает около 300 баллистическими ракетами "Искандер-М" и их северокорейскими аналогами KN-23. Такими данными с журналистами разделилось Главное управление разведки Украины.
Главные тезисы
- Сейчас Россия производит 60 ракет в месяц, вместо предыдущих 40.
- Однако в рамках усиления террора против Украины она теряет немалое их количество.
Запасы РФ значительно сокращаются
Согласно данным украинских разведчиков, в настоящее время у российских захватчиков осталось более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.
Нельзя также игнорировать тот факт, что армия РФ развернула около украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов. Именно они запускают вышеперечисленные ракеты.
Тогда же стало известно, что российские захватчики нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали производить 60 ракет в месяц вместо 40.
Что также важно понимать, за последние два месяца во время атак на Украину враг использовал 88 "Искандеров-М"/KN-23 — силы ПВО смогли уничтожить 23 из них.
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