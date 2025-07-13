Запасы баллистических ракет в России значительно сократились
Категория
Украина
Дата публикации

Запасы баллистических ракет в России значительно сократились

Запасы РФ значительно сокращаются
Read in English
Читати українською
Источник:  Liga.net

По состоянию на начало июля 2025 года страна-агрессорка РФ располагает около 300 баллистическими ракетами "Искандер-М" и их северокорейскими аналогами KN-23. Такими данными с журналистами разделилось Главное управление разведки Украины.

Главные тезисы

  • Сейчас Россия производит 60 ракет в месяц, вместо предыдущих 40.
  • Однако в рамках усиления террора против Украины она теряет немалое их количество.

Запасы РФ значительно сокращаются

Согласно данным украинских разведчиков, в настоящее время у российских захватчиков осталось более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

Нельзя также игнорировать тот факт, что армия РФ развернула около украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов. Именно они запускают вышеперечисленные ракеты.

По состоянию на середину мая оккупанты имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК, — сообщала LIGA.net военная разведка.

Тогда же стало известно, что российские захватчики нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали производить 60 ракет в месяц вместо 40.

Что также важно понимать, за последние два месяца во время атак на Украину враг использовал 88 "Искандеров-М"/KN-23 — силы ПВО смогли уничтожить 23 из них.

В начале июня украинские защитники на Брянщине уничтожили три пусковые установки к этим ракетам, из которых захватчики били по Украине.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин допускает еще одну роковую ошибку в войне против Украины
Путин недооценил Трампа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится к решающей битве с Украиной — политолог
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Есть хорошие результаты". Зеленский подвел итоги недели
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?