Запасы баллистических ракет в России значительно сократились

По состоянию на начало июля 2025 года страна-агрессорка РФ располагает около 300 баллистическими ракетами "Искандер-М" и их северокорейскими аналогами KN-23. Такими данными с журналистами разделилось Главное управление разведки Украины.

Запасы РФ значительно сокращаются

Согласно данным украинских разведчиков, в настоящее время у российских захватчиков осталось более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

Нельзя также игнорировать тот факт, что армия РФ развернула около украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов. Именно они запускают вышеперечисленные ракеты.

По состоянию на середину мая оккупанты имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК, — сообщала LIGA.net военная разведка. Поделиться

Тогда же стало известно, что российские захватчики нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали производить 60 ракет в месяц вместо 40.

Что также важно понимать, за последние два месяца во время атак на Украину враг использовал 88 "Искандеров-М"/KN-23 — силы ПВО смогли уничтожить 23 из них.