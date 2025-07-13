Запаси балістичних ракет у Росії суттєво скоротилися

Станом на початок липня 2025 року країна-агресорка РФ має у своєму розпорядженні близько 300 балістичних ракет "Іскандер-М" та їхніх північнокорейських аналогів KN-23. Такими даними з журналістами поділилося Головне управління розвідки України.
Головні тези:
- Наразі Росія виготовляє 60 ракет на місяць, замість попередніх 40.
- Однак у межах посилення терору проти України вона втрачає чималу їхню кількість.
Запаси РФ значно скорочуються
Згідно з даними українських розвідників, наразі у російських загарбників залишилося понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23.
Не можна також ігнорувати той факт, що армія РФ розгорнула поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів. Саме вони запускають вищезазначені ракети.
Тоді ж стало відомо, що російські загарбники наростили виробництво у порівнянні з 2024-м і почали виготовляти 60 ракет на місяць замість 40.
Що також важливо розуміти, протягом останніх двох місяців під час атак на Україну ворог використав 88 "Іскандерів-М"/KN-23 — сили ППО змогли знищити 23 з них.
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