Нелегитимный глава РФ Владимир Путин начал жаловаться, что Запад на протяжении многих лет остается безразличным к интересам России. Кроме того, он утверждает, что СССР был ликвидирован в надежде присоединиться к Западу.

Путин набросился на Запад с новыми обвинениями

Российский диктатор уверяет, что нормальным отношениям РФ и Запада мешает геополитический аспект, а коммунистическая идеология СССР, как считалось ранее.

Многие считают, и я в том числе, как ни странно... считал, что главные противоречия — это [противоречения] идеологического характера. Владимир Путин Российский диктатор

Также он начал утверждать, что после распада СССР безразличное отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось.

Это было связано с явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу понял, — жалуется нелегитимный глава Кремля. Поделиться

Путин также жалуется, что, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался равнодушным к ее интересам.