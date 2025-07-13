Путин устроил новую истерику и высказал претензии Западу
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Политика
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Путин устроил новую истерику и высказал претензии Западу

Путин набросился на Запад с новыми обвинениями
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Источник:  online.ua

Нелегитимный глава РФ Владимир Путин начал жаловаться, что Запад на протяжении многих лет остается безразличным к интересам России. Кроме того, он утверждает, что СССР был ликвидирован в надежде присоединиться к Западу.

Главные тезисы

  • Путин продолжает винить Запад во всех своих проблемах.
  • Диктатор до сих пор страдает из-за распада СССР и не скрывает этого.

Путин набросился на Запад с новыми обвинениями

Российский диктатор уверяет, что нормальным отношениям РФ и Запада мешает геополитический аспект, а коммунистическая идеология СССР, как считалось ранее.

Многие считают, и я в том числе, как ни странно... считал, что главные противоречия — это [противоречения] идеологического характера.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

Также он начал утверждать, что после распада СССР безразличное отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось.

Это было связано с явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу понял, — жалуется нелегитимный глава Кремля.

Путин также жалуется, что, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался равнодушным к ее интересам.

Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все же в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Вот это главное.

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