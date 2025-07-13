Нелегитимный глава РФ Владимир Путин начал жаловаться, что Запад на протяжении многих лет остается безразличным к интересам России. Кроме того, он утверждает, что СССР был ликвидирован в надежде присоединиться к Западу.
Главные тезисы
- Путин продолжает винить Запад во всех своих проблемах.
- Диктатор до сих пор страдает из-за распада СССР и не скрывает этого.
Путин набросился на Запад с новыми обвинениями
Российский диктатор уверяет, что нормальным отношениям РФ и Запада мешает геополитический аспект, а коммунистическая идеология СССР, как считалось ранее.
Также он начал утверждать, что после распада СССР безразличное отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось.
Путин также жалуется, что, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался равнодушным к ее интересам.
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