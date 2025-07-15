Масована атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом вечора та ночі 14 липня, а також 15 липня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знищити 178 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях.

ППО звітує про результати своєї роботи

Цього разу повітряний напад росіяни здійснювали із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької області.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 178 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ба більше, наголошується, що 66 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Також вказано, що відбулося влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують українські воїни.

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