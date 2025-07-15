Масована атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом вечора та ночі 14 липня, а також 15 липня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знищити 178 ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях.
ППО звітує про результати своєї роботи
Цього разу повітряний напад росіяни здійснювали із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької області.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Ба більше, наголошується, що 66 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Також вказано, що відбулося влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
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