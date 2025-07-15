Массированная атака России на Украину — как отработала ПВО

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение вечера и ночи 14 июля, а также 15 июля российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 267 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно уничтожить 178 враждебных целей.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

На этот раз воздушное нападение россияне совершали по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецкой области.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито 178 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Поделиться

Более того, указано, что 66 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Также указано, что произошло попадание 23 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 9 локациях.