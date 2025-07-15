Массированная атака России на Украину — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака России на Украину — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
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Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение вечера и ночи 14 июля, а также 15 июля российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 267 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно уничтожить 178 враждебных целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

На этот раз воздушное нападение россияне совершали по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецкой области.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито 178 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Более того, указано, что 66 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Также указано, что произошло попадание 23 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают украинские воины.

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