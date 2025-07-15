Кремль впервые отреагировал на жесткий ультиматум Трампа

Бывший президент РФ и приспешник российского диктатора Дмитрий Медведев прокомментировал ультиматум американского лидера Дональда Трампа о введении жестких санкций против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность с Украиной о мире. Он дал понять, что Москве якобы плевать на угрозы США.
Главные тезисы
- Медведев утверждает, что Кремль не испугался угроз Трампа.
- Это уже не первый публичный конфликт между двумя политиками.
Медведев публично бросил вызов Трампу
Заместитель председателя Совбеза России цинично заявил, что американский лидер выдвинул официальной Москве якобы "театральный ультиматум".
К слову, в прошлом месяце приспешник Путина попал под шквал критики со стороны Дональда Трампа.
Президент США был возмущен словами Медведева о ядерном оружии в Иране.
После этого Медведев начал оправдываться, что он не поддерживает атаки США на Иран, однако Кремль, мол, не планирует поставлять ядерное оружие Тегерану.
Что важно понимать, 14 июля американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство действиями России, а также предупредил, что готов ввести жесткие санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.
Кроме того, он добавил, что планирует предоставить Украине разные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".
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