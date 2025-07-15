Кремль впервые отреагировал на жесткий ультиматум Трампа

Бывший президент РФ и приспешник российского диктатора Дмитрий Медведев прокомментировал ультиматум американского лидера Дональда Трампа о введении жестких санкций против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность с Украиной о мире. Он дал понять, что Москве якобы плевать на угрозы США.

Медведев публично бросил вызов Трампу

Заместитель председателя Совбеза России цинично заявил, что американский лидер выдвинул официальной Москве якобы "театральный ультиматум".

Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно, — сказано в заявлении Дмитрия Медведева. Поделиться

К слову, в прошлом месяце приспешник Путина попал под шквал критики со стороны Дональда Трампа.

Президент США был возмущен словами Медведева о ядерном оружии в Иране.

Он риторически поинтересовался, действительно ли бывший президент России "небрежно употребил это слово (ядерка!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки". Поделиться

После этого Медведев начал оправдываться, что он не поддерживает атаки США на Иран, однако Кремль, мол, не планирует поставлять ядерное оружие Тегерану.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 15, 2025

Что важно понимать, 14 июля американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство действиями России, а также предупредил, что готов ввести жесткие санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.

Кроме того, он добавил, что планирует предоставить Украине разные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".