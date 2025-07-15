Почему Трамп переходит на сторону Украины — инсайдеры назвали 3 причины

Журналист Washington Post Дэвид Игнатиус узнал от своих анонимных источников, что последние решительные шаги американского лидера Дональда Трампа по поддержке Украины имеют свои конкретные причины. Одна из них состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин много раз продемонстрировал пренебрежение президентом США.
Главные тезисы
- Трамп осознал необходимость использования военной силы против РФ.
- Однако он не знает, как на все это может отреагировать российский диктатор.
Путин изрядно разозлил Трампа
Как утверждают инсайдеры, глава Белого дома решился на эскалацию сразу по трем причинам.
Дональд Трамп наконец-то осознал, что Путин не уважает его, а лишь имитирует готовность к миру. Российский диктатор упорно игнорирует призывы американского лидера к прекращению огня против Украины;
Президент США увидел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. Он понял, что этот инструмент можно использовать и против России;
По мнению Трампа, Путин согласится на мирные переговоры только под угрозой применения большей силы.
Однако главная проблема заключается в том, что американский лидер в конце концов отважился на эскалацию, последствия которой спрогнозировать невозможно.
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