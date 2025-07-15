Почему Трамп переходит на сторону Украины — инсайдеры назвали 3 причины

Трамп не захотел ответить на один вопрос: Если Путин решит пойти на дальнейшую эскалацию, как далеко вы готовы зайти в ответ? "Не задавайте мне такой вопрос: "Как далеко?" — огрызнулся Трамп. "Я просто хочу, чтобы война закончилась".