Почему Трамп переходит на сторону Украины — инсайдеры назвали 3 причины
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Почему Трамп переходит на сторону Украины — инсайдеры назвали 3 причины

Трамп
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Источник:  The Washington Post

Журналист Washington Post Дэвид Игнатиус узнал от своих анонимных источников, что последние решительные шаги американского лидера Дональда Трампа по поддержке Украины имеют свои конкретные причины. Одна из них состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин много раз продемонстрировал пренебрежение президентом США.

Главные тезисы

  • Трамп осознал необходимость использования военной силы против РФ.
  • Однако он не знает, как на все это может отреагировать российский диктатор.

Путин изрядно разозлил Трампа

Как утверждают инсайдеры, глава Белого дома решился на эскалацию сразу по трем причинам.

  1. Дональд Трамп наконец-то осознал, что Путин не уважает его, а лишь имитирует готовность к миру. Российский диктатор упорно игнорирует призывы американского лидера к прекращению огня против Украины;

  2. Президент США увидел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. Он понял, что этот инструмент можно использовать и против России;

  3. По мнению Трампа, Путин согласится на мирные переговоры только под угрозой применения большей силы.

Как любят говорить россияне, Трамп решился на "эскалацию для деэскалации", — рассказал журналист Игнатиус.

Однако главная проблема заключается в том, что американский лидер в конце концов отважился на эскалацию, последствия которой спрогнозировать невозможно.

Трамп не захотел ответить на один вопрос: Если Путин решит пойти на дальнейшую эскалацию, как далеко вы готовы зайти в ответ? "Не задавайте мне такой вопрос: "Как далеко?" — огрызнулся Трамп. "Я просто хочу, чтобы война закончилась".

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