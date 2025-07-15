Чому Трамп переходить на бік України — інсайдери назвали 3 причини

Трамп не захотів відповісти на одне питання: Якщо Путін вирішить піти на подальшу ескалацію, як далеко ви готові зайти у відповідь? "Не ставте мені таке питання: "Як далеко?" — огризнувся Трамп. "Я просто хочу, щоб війна закінчилася".