Чому Трамп переходить на бік України — інсайдери назвали 3 причини

Журналіст Washington Post Девід Ігнатіус дізнався від своїх анонімних джерел, що останні рішучі кроки американського лідера Дональда Трампа щодо підтримки України мають свої цілком конкретні причини. Одна з них полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін багато разів продемонстрував зневагу до президента США.
Головні тези:
- Трамп усвідомив необхідність використання військової сили проти РФ.
- Однак він не знає, як на це все може відреагувати російський диктатор.
Путін неабияк розлютив Трампа
Як стверджують інсайдери, очільник Білого дому наважився на ескалацію одразу з трьох причин.
Дональд Трамп врешті усвідомив, що Путін не поважає його, а лише імітує готовність до миру. Російський диктатор уперто ігнорує заклик американського лідера до припинення вогню проти України;
Президент США побачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 і ракет "Томагавк" проти Ірану. Він зрозумів, що цей інструмент можна використати й проти Росії;
На переконання Трампа, Путін згодиться на мирні переговори лише під загрозою застосування більшої сили.
Однак головна проблема полягає в тому, що американський лідер врешті-решт наважився на ескалацію, наслідки якої спрогнозувати неможливо.
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