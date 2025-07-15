Чому Трамп переходить на бік України — інсайдери назвали 3 причини
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Чому Трамп переходить на бік України — інсайдери назвали 3 причини

Трамп
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Джерело:  The Washington Post

Журналіст Washington Post Девід Ігнатіус дізнався від своїх анонімних джерел, що останні рішучі кроки американського лідера Дональда Трампа щодо підтримки України мають свої цілком конкретні причини. Одна з них полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін багато разів продемонстрував зневагу до президента США.

Головні тези:

  • Трамп усвідомив необхідність використання військової сили проти РФ.
  • Однак він не знає, як на це все може відреагувати російський диктатор.

Путін неабияк розлютив Трампа

Як стверджують інсайдери, очільник Білого дому наважився на ескалацію одразу з трьох причин.

  1. Дональд Трамп врешті усвідомив, що Путін не поважає його, а лише імітує готовність до миру. Російський диктатор уперто ігнорує заклик американського лідера до припинення вогню проти України;

  2. Президент США побачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 і ракет "Томагавк" проти Ірану. Він зрозумів, що цей інструмент можна використати й проти Росії;

  3. На переконання Трампа, Путін згодиться на мирні переговори лише під загрозою застосування більшої сили.

Як люблять казати росіяни, Трамп вирішив "ескалація для деескалації", — розповів журналіст Ігнатіус.

Однак головна проблема полягає в тому, що американський лідер врешті-решт наважився на ескалацію, наслідки якої спрогнозувати неможливо.

Трамп не захотів відповісти на одне питання: Якщо Путін вирішить піти на подальшу ескалацію, як далеко ви готові зайти у відповідь? "Не ставте мені таке питання: "Як далеко?" — огризнувся Трамп. "Я просто хочу, щоб війна закінчилася".

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