Трамп закликав Зеленського атакувати Москву та Санкт-Петербург — інсайдери

Американський лідер Дональд Трамп запитав в українського президента Володимира Зеленського, чому той досі не завдавав потужних ударів по Москві. Очільник Білого дому наголосив, що Україна повинна чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна, зокрема, через удари по столиці РФ і Санкт-Петербургу.

Трамп підштовхує Зеленського до рішучих дій

Заклики президента США пролунали під час приватної розмови з українським лідером.

Про це повідомляє журналіст Washington Post Девід Ігнатіус з посиланням на своїх інсайдерів.

Останні події та заяви Трампа вказують на те, що він справді налаштований зупинити Путіна, а також підказує Зеленському, як це можна зробити швидко та ефективно.

Трамп запитав Зеленського, чому він не вдарив по Москві. "Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю", — відповів Зеленський. Трамп сказав, що Україна повинна чинити більший тиск на Путіна, причому не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург, — розповідає журналіст. Поширити

За словами анонімних джерел, президент США, окрім надання "Петріотів", також активно оцінював сценарій надання Києву крилатих ракет "Томагавк" — тієї самої зброї, яку застосували минулого місяця проти іранських цілей.

Що важливо розуміти, саме вони можуть досягти Москви і Санкт-Петербург. Ба більше, їхнє постачання обговорювалося ще кілька днів тому.